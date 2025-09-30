 2025-09-26T13:47:28.965Z

FC Kutzhof II nicht zu bremsen

Nach 3:1-Erfolg in Habach bereits achter Sieg in Folge

Der Saisonauftakt des FC Kutzhof II verlief alles andere als hoffnungsvoll. Gegen den SC Falscheid gab es eine knappe 0:1-Heimniederlage. Danach allerdings startete die Mannschaft von Trainer Sascha Schmidt eine beeindruckende Siegesserie. Gleich acht Siege in Folge katapultierten den FCK an die Tabellenspitze der Liga.

