Der Spieltag
FC Kutzhof II nicht zu bremsen
Nach 3:1-Erfolg in Habach bereits achter Sieg in Folge
Der Saisonauftakt des FC Kutzhof II verlief alles andere als hoffnungsvoll. Gegen den SC Falscheid gab es eine knappe 0:1-Heimniederlage. Danach allerdings startete die Mannschaft von Trainer Sascha Schmidt eine beeindruckende Siegesserie. Gleich acht Siege in Folge katapultierten den FCK an die Tabellenspitze der Liga.