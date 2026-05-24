FC Kutzhof II ist Meister

Der FC Kutzhof II ist nach dem knappen 1:0-Derbysieg über Holz-Wahlschied Meister der Kreisliga A Ill/Theel und somit Aufsteiger in die Bezirksliga. Herzlichen Glückwunsch.

FC Kutzhof II - SV Holz-Wahlschied II 1:0 (0:0). Durch den späten Treffer von Perry Kieper, resultierend aus der 76. Spielminute, darf der FCK endlich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern.

Beide Mannschaften schenkten sich in diesem Spiel nichts und hatten beide jeweils die Möglichkeit das Spiel für sich zu entscheiden. Auch nach dem 1:0-Führungstreffer der Hausherren drängte der Gast auf den Ausgleich. Letztendlich aber blieb es beim knappen 1:0 für Kutzhof und nach dem Abpfiff kannte der Jubel an der "Renkertmühle" kein Ende mehr.