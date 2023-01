FC Küssnacht am Rigi: nach schwachem Start gut in die Gänge gekommen Frauen NLB - Rückblick Herbstrunde

Fürchterlicher Saisonstart für den FC Küssnacht am Rigi. Bis zum 1. Oktober mussten die Innerschweizerinnen auf den ersten Saisonpunkt warten. Nach vier Niederlagen in Folge konnte der FC Lugano mit 4:1 bezwungen werden und in den restlichen Spiele konnte nur noch der FC Zürich die Küssnachterinnen besiegen.

Zwei Highlight stechen heraus: positiv, der Sieg gegen den FC Thun zu Hause, negativ, die Klatsche im Cup gegen das wohl stärkste Team in der Schweiz, Servette. Mit 0:12 wurden die Limiten aufgezeigt. Der Verlauf in der Meisterschaft zeigt aber nach oben, mal sehen, wie lange der Trend anhält.