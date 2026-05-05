FC Küsnacht: Neues Trainergespann bekannt

Der 2.-Ligist FC Küsnacht hat das neue Trainerteam für die Saison 2026/27 gefunden: Christian Jäggi (46) als Cheftrainer und Tobias Sutter (46) als Assistenztrainer übernehmen die Verantwortung für die erste Herren-Mannschaft – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – ab Ende der Saison.
Christian Jäggi verfügt über das B+-Diplom und trainierte zuletzt den Berner 2.-Ligisten Herzogenbuchsee. Zuvor war er Trainer im Aargau beim FC Fislisbach (2. Liga) und im Kanton Solothurn beim SC Fulenbach (2. Liga).
Tobias Sutter ist Inhaber des C+-Diploms, in der Ausbildung zum Uefa B-Diplom und seit drei Jahren im FCK als Nachwuchstrainer tätig. Er trainiert seit den letzten zwei Saisons zusammen mit Sven Zehnder die erfolgreichen B-Youth-League-Junioren.
«Mit dieser Lösung sind wir überzeugt, in der ersten Mannschaft einerseits die Leistungskultur zu stärken, andererseits die zahlreichen jungen Spieler weiterentwickeln zu können», sagt der im Vorstand für den Sport verantwortliche Dominic Schneider.
Das bisherige Trainerteam mit Marcio De Araujo, Enver Klaiqi und Claudio Corda hatte Ende März seinen Rücktritt auf die neue Saison hin erklärt. Wir danken ihnen bereits heute für ihren grossen Einsatz und werden sie zu gegebener Zeit gebührend ‘verabschieden’. Im Staff der ersten Mannschaft bleiben werden Masseur Roberto Bosio und Torhütertrainer Davide Magiulli.
Die erste Mannschaft des FC Küsnacht belegt aktuell den zweitletzten Tabellenrang in der 2.-Liga-Gruppe 2.
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