FC Küsnacht: Neues Trainergespann bekannt Jäggi/Sutter zum Zweitliga-Klub von FC Küsnacht/red · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Christian Jäggi, Cheftrainer (l) und Tobias Sutter, Assistenztrainer (r) freuen sich auf ihre neue Aufgabe.

Der 2.-Ligist FC Küsnacht hat das neue Trainerteam für die Saison 2026/27 gefunden: Christian Jäggi (46) als Cheftrainer und Tobias Sutter (46) als Assistenztrainer übernehmen die Verantwortung für die erste Herren-Mannschaft – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – ab Ende der Saison.

Christian Jäggi verfügt über das B+-Diplom und trainierte zuletzt den Berner 2.-Ligisten Herzogenbuchsee. Zuvor war er Trainer im Aargau beim FC Fislisbach (2. Liga) und im Kanton Solothurn beim SC Fulenbach (2. Liga). Tobias Sutter ist Inhaber des C+-Diploms, in der Ausbildung zum Uefa B-Diplom und seit drei Jahren im FCK als Nachwuchstrainer tätig. Er trainiert seit den letzten zwei Saisons zusammen mit Sven Zehnder die erfolgreichen B-Youth-League-Junioren.