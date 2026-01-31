FC Kremmen triumphiert spät – Pude-Cup endet mit klarer Entscheidung

Der Pude-Cup 2026 hat am heutigen Samstag die Stadtsporthalle in Hennigsdorf zu einem intensiven Schauplatz des regionalen Hallenfußballs gemacht. Acht Herrenmannschaften, zwölf Minuten Spielzeit und ein strikt getakteter Turnierplan sorgten für einen langen Abend voller Emotionen, klarer Ergebnisse und enger Duelle. Nach einer ausgeglichenen Gruppenphase, spannenden Halbfinals und deutlichen Platzierungsspielen setzte sich der FC Kremmen 1920 im Finale souverän durch und sicherte sich den Turniersieg.
Bötzow setzt Maßstäbe in Gruppe A
In der Gruppe A dominierte der SV Eintracht Bötzow. Drei Siege aus drei Spielen, neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:2 bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Bötzow gewann gegen Glienicke, Hennigsdorf II und Borgsdorf deutlich und bestätigte seine Rolle als Favorit. Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen um Platz zwei. Der FC 98 Hennigsdorf II und der SV Glienicke/Nordbahn kamen jeweils auf vier Punkte, während Borgsdorf ohne Zähler blieb.
Kremmen behauptet sich in Gruppe B
In der Gruppe B setzte sich der FC Kremmen 1920 an die Spitze. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 8:3 blieb Kremmen ungeschlagen. Der FC Marwitz 2009 folgte mit fünf Punkten, während der FC 98 Hennigsdorf und die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren die hinteren Plätze belegten. Besonders das Remis zwischen Kremmen und Marwitz unterstrich die Ausgeglichenheit dieser Gruppe.
Halbfinals mit klaren Botschaften
Im ersten Halbfinale setzte sich der FC Marwitz 2009 gegen den SV Eintracht Bötzow nach Neunmeterschießen mit 3:2 durch. Bötzow, zuvor dominanter Gruppensieger, musste sich erstmals geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale ließ der FC Kremmen 1920 dem FC 98 Hennigsdorf II keine Chance und gewann deutlich mit 5:1. Kremmen zog damit souverän ins Finale ein.
Platzierungsspiele ordnen das Feld
In den Platzierungsspielen zeigte sich der Kräfteverschleiß des langen Abends. Die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren setzte sich im Spiel um Platz sieben klar gegen Borgsdorf durch. Im Spiel um Platz fünf gewann der SV Glienicke/Nordbahn deutlich gegen den FC 98 Hennigsdorf und sicherte sich Rang fünf.
Bötzow holt Rang drei
Das Spiel um Platz drei brachte eine klare Entscheidung. Der SV Eintracht Bötzow besiegte den FC 98 Hennigsdorf II mit 6:0 und bestätigte damit seine starke Turnierleistung trotz verpasstem Finale.
Ein Finale mit eindeutiger Richtung
Im Endspiel trafen der FC Marwitz 2009 und der FC Kremmen 1920 aufeinander. Kremmen setzte sich mit 6:0 durch und ließ im Finale keine Zweifel aufkommen. Der klare Sieg unterstrich die Konstanz und Durchschlagskraft des späteren Turniersiegers.
Ein würdiger Abschluss des Hallenabends
Der Pude-Cup 2026 bot alles, was den Hallenfußball auszeichnet: viele Tore, emotionale Wendungen und klare Entscheidungen. Der FC Kremmen 1920 krönte sich verdient zum Sieger, während Mannschaften wie Bötzow und Marwitz dem Turnier sportlich ihren Stempel aufdrückten. Die Stadtsporthalle in Hennigsdorf erlebte einen langen, intensiven Fußballabend, der den regionalen Hallenwinter eindrucksvoll abrundete.