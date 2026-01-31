FC Kremmen triumphiert spät – Pude-Cup endet mit klarer Entscheidung Neunte Auflage in Hennigsdorf bietet Tempo, Derbycharakter und Tore von red · Heute, 23:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Pude-Cup 2026 hat am heutigen Samstag die Stadtsporthalle in Hennigsdorf zu einem intensiven Schauplatz des regionalen Hallenfußballs gemacht. Acht Herrenmannschaften, zwölf Minuten Spielzeit und ein strikt getakteter Turnierplan sorgten für einen langen Abend voller Emotionen, klarer Ergebnisse und enger Duelle. Nach einer ausgeglichenen Gruppenphase, spannenden Halbfinals und deutlichen Platzierungsspielen setzte sich der FC Kremmen 1920 im Finale souverän durch und sicherte sich den Turniersieg.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Bötzow setzt Maßstäbe in Gruppe A

In der Gruppe A dominierte der SV Eintracht Bötzow. Drei Siege aus drei Spielen, neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:2 bedeuteten einen souveränen Gruppensieg. Bötzow gewann gegen Glienicke, Hennigsdorf II und Borgsdorf deutlich und bestätigte seine Rolle als Favorit. Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen um Platz zwei. Der FC 98 Hennigsdorf II und der SV Glienicke/Nordbahn kamen jeweils auf vier Punkte, während Borgsdorf ohne Zähler blieb.

Kremmen behauptet sich in Gruppe B

In der Gruppe B setzte sich der FC Kremmen 1920 an die Spitze. Mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 8:3 blieb Kremmen ungeschlagen. Der FC Marwitz 2009 folgte mit fünf Punkten, während der FC 98 Hennigsdorf und die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren die hinteren Plätze belegten. Besonders das Remis zwischen Kremmen und Marwitz unterstrich die Ausgeglichenheit dieser Gruppe. Halbfinals mit klaren Botschaften

Im ersten Halbfinale setzte sich der FC Marwitz 2009 gegen den SV Eintracht Bötzow nach Neunmeterschießen mit 3:2 durch. Bötzow, zuvor dominanter Gruppensieger, musste sich erstmals geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale ließ der FC Kremmen 1920 dem FC 98 Hennigsdorf II keine Chance und gewann deutlich mit 5:1. Kremmen zog damit souverän ins Finale ein.