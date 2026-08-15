FC Kremmen: "Sie sind ein Gewinn, menschlich wie sportlich"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Frank Schwager, Trainer des FC Kremmen, zur Vorbereitung den Aufsteigers auf die neue Saison in der Landesklasse. Seine Antworten fallen knapp aus, machen aber deutlich: Der Coach blickt mit einer Mischung aus Zufriedenheit und gesunder Zurückhaltung auf die kommende Spielzeit.
Mit dem Verlauf der Vorbereitung und den Testspielen zeigt sich Schwager grundsätzlich einverstanden, ohne die Situation schönzureden. "Soweit ok, bin zufrieden, aber ausbaufähig", fasst er gegenüber FuPa den bisherigen Verlauf zusammen. Ein klares Zeugnis von jemandem, der weiß, dass in den letzten Wochen vor dem Punktspielauftakt noch Feinarbeit ansteht.
Zu den konkreten Neuverpflichtungen – Namen und Herkunftsvereine der Zugänge – möchte Schwager sich an dieser Stelle nicht äußern. Zum Eindruck, den die neuen Spieler bislang hinterlassen haben, hat der Trainer aber eine klare Meinung: "Sie sind ein Gewinn, menschlich wie sportlich."
Ob in der laufenden Transferphase noch weitere Zugänge dazukommen, lässt sich derzeit noch nicht sagen. "Das muss man abwarten", so Schwager. Bei den Abgängen zeichnet sich dagegen aktuell nichts ab – nach seinem Kenntnisstand verlässt niemand den Verein: "Nein, nicht dass ich es wüsste."
Nach den Stärken seiner Mannschaft gefragt, verweist Schwager nicht auf einzelne Spieler oder taktische Details, sondern auf das Gefüge im Team: "Ausgeglichenheit und Harmonie" seien es, die seine Mannschaft auszeichnen. Ein Fundament, auf dem sich in der bevorstehenden Saison aufbauen lässt.
Beim Blick auf die sportlichen Ziele wird Schwager konkret: Der Klassenerhalt steht für den FC Kremmen ganz oben auf der Agenda. Zur Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten hält sich der Trainer dagegen bewusst zurück – die Liga sei ihm noch nicht vertraut genug für eine fundierte Einschätzung: "Da ich die Liga noch nicht kenne, keine Einschätzung."
Auf das erste Saisonspiel angesprochen, hält sich Schwager mit großen Ansagen zurück und formuliert einen bodenständigen Anspruch: Sein Team soll "ein gutes Spiel abzuliefern". Kein Ergebnis, keine Prognose – sondern der Wunsch nach einer überzeugenden Leistung als Grundlage für die Saison.
Mit dieser Mischung aus Realismus und Zuversicht geht Trainer Frank Schwager mit dem FC Kremmen in die neue Spielzeit.
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