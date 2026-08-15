FC Kremmen: "Sie sind ein Gewinn, menschlich wie sportlich" FuPa-Teamcheck: Trainer Frank Schwager vom FC Kremmen spricht über eine ausbaufähige Vorbereitung, vielversprechende Neuzugänge und den Wunsch nach einem guten ersten Spiel in der Landesklasse von LS · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Frank Schwager, Trainer des FC Kremmen, zur Vorbereitung den Aufsteigers auf die neue Saison in der Landesklasse. Seine Antworten fallen knapp aus, machen aber deutlich: Der Coach blickt mit einer Mischung aus Zufriedenheit und gesunder Zurückhaltung auf die kommende Spielzeit.

Vorbereitung mit Luft nach oben Mit dem Verlauf der Vorbereitung und den Testspielen zeigt sich Schwager grundsätzlich einverstanden, ohne die Situation schönzureden. "Soweit ok, bin zufrieden, aber ausbaufähig", fasst er gegenüber FuPa den bisherigen Verlauf zusammen. Ein klares Zeugnis von jemandem, der weiß, dass in den letzten Wochen vor dem Punktspielauftakt noch Feinarbeit ansteht. Neuzugänge: menschlich wie sportlich ein Gewinn Zu den konkreten Neuverpflichtungen – Namen und Herkunftsvereine der Zugänge – möchte Schwager sich an dieser Stelle nicht äußern. Zum Eindruck, den die neuen Spieler bislang hinterlassen haben, hat der Trainer aber eine klare Meinung: "Sie sind ein Gewinn, menschlich wie sportlich."

Ob in der laufenden Transferphase noch weitere Zugänge dazukommen, lässt sich derzeit noch nicht sagen. "Das muss man abwarten", so Schwager. Bei den Abgängen zeichnet sich dagegen aktuell nichts ab – nach seinem Kenntnisstand verlässt niemand den Verein: "Nein, nicht dass ich es wüsste." Stärke durch Ausgeglichenheit Nach den Stärken seiner Mannschaft gefragt, verweist Schwager nicht auf einzelne Spieler oder taktische Details, sondern auf das Gefüge im Team: "Ausgeglichenheit und Harmonie" seien es, die seine Mannschaft auszeichnen. Ein Fundament, auf dem sich in der bevorstehenden Saison aufbauen lässt.