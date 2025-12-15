FC Kremmen dreht Spiel, Bärenklau glänzt, SV Woltersdorf top

SpG Lichterfelde/Finow – Löwenberger SV 2:3

Vor 69 Zuschauern entwickelte sich eine packende Partie mit einem dramatischen Ende. Die Gastgeber gingen in der 24. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Nick Lange in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam der Löwenberger SV besser ins Spiel und glich durch Fin Neye in der 63. Minute aus. Die SpG Lichterfelde/Finow zeigte jedoch Moral und schlug nur vier Minuten später zurück, als Tobias Köpnick das 2:1 erzielte. Doch die Schlussphase gehörte den Gästen: David Glaub traf in der 74. Minute zum erneuten Ausgleich, ehe Malte Nimtz in der 90. Minute mit seinem Treffer den umjubelten Sieg für den Löwenberger SV perfekt machte. Große Enttäuschung auf der einen, riesiger Jubel auf der anderen Seite.

FC Kremmen 1920 – FSV Fortuna Britz 90 3:2

Der FC Kremmen 1920 bewies vor 50 Zuschauern große Moral und drehte ein schon verloren geglaubtes Spiel. Zunächst lief alles für Fortuna Britz: Imran Habibi brachte die Gäste früh in der 9. Minute in Führung, und kurz vor der Pause erhöhte Elias Jürgens auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel kam Kremmen jedoch wie verwandelt aus der Kabine. Sascha Hergst leitete mit seinem Treffer in der 55. Minute die Aufholjagd ein und glich nur vier Minuten später mit seinem zweiten Tor zum 2:2 aus. Die Partie war nun völlig offen, und Kremmen drückte weiter. In der 75. Minute wurde der Einsatz belohnt, als Marvin Prien den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Ein emotionaler Comeback-Sieg, der den Gastgebern lange in Erinnerung bleiben dürfte.

FSV Bernau II – SV Glienicke/Nordbahn 1:0

In einer umkämpften Begegnung vor 52 Zuschauern setzte sich der FSV Bernau II knapp durch. Beide Teams agierten konzentriert und defensiv stabil, sodass Torchancen lange Zeit Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment nutzte Lennart Steckel, der in der 25. Minute das einzige Tor des Tages erzielte. In der Folge versuchte Glienicke alles, um noch zum Ausgleich zu kommen, biss sich jedoch an der gut organisierten Defensive der Gastgeber die Zähne aus. Bernau brachte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit und durfte sich über drei hart erkämpfte Punkte freuen.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SV Grün-Weiß Bergfelde 4:1

Die SG Grün-Weiß Bärenklau musste vor 33 Zuschauern zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Mert Celik die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung brachte. Lange Zeit hielt Bergfelde den Vorsprung, doch nach der Pause wendete sich das Blatt. Ramon Kaubek sorgte in der 57. Minute für den Ausgleich und brachte neues Leben ins Spiel. Nur wenige Minuten später folgte das 2:1 durch ein Eigentor von Tobias Gramoll. In Überzahl – Florian Galster sah in der 61. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels – nutzte Bärenklau den Raum konsequent. Mikel Pietzofski erhöhte in der 78. Minute, und Luc Springer machte mit dem 4:1 nur eine Minute später alles klar. Ein starker Schlussspurt der Gastgeber entschied die Partie deutlich.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SV Eintracht Bötzow 2:3

Vor 75 Zuschauern erlebten die Falkenthaler Füchse eine bittere Partie mit spätem Drama. Die Gäste aus Bötzow gingen kurz vor der Pause durch David Stein in Führung und bauten diese nach dem Seitenwechsel weiter aus: Jannik Morten traf in der 68. Minute, Niklas Schulz erhöhte in der 74. Minute sogar auf 0:3. Falkenthal gab sich jedoch nicht geschlagen. Robert Reimann verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 1:3, und tief in der Nachspielzeit machte Andy Schiller mit dem 2:3 noch einmal alles spannend. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr, sodass Bötzow einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern durfte.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SG Einheit Zepernick 1925 II 0:2

Die SG Einheit Zepernick II zeigte sich in Leegebruch effizient und abgeklärt. Bereits in der 12. Minute brachte Maurice Platow die Gäste in Führung und verschaffte seinem Team Sicherheit. Leegebruch bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste. In der Schlussphase sorgte Jan Gedenk in der 78. Minute mit dem Treffer zum 0:2 für die endgültige Entscheidung. Zepernick nahm die drei Punkte mit, während Leegebruch trotz Einsatz leer ausging.

FSV Basdorf – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:5

Vor 63 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche Partie mit klaren Vorteilen für Oranienburg. Amala Diomade traf bereits in der 4. Minute zur frühen Gästeführung. Basdorf antwortete durch Mamoudou Camara in der 22. Minute, doch kurz vor der Pause stellte Hassan Saleh mit dem 1:2 den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel folgte die stärkste Phase der Gäste: Hassan Saleh schnürte mit Treffern in der 51. und 53. Minute einen lupenreinen Hattrick, ehe Artur Moge in der 61. Minute sogar auf 1:5 erhöhte. Camara verkürzte in der 63. Minute noch einmal, doch das Spiel war längst entschieden. Die Rote Karte gegen Illia Morma in der 24. Minute tat der Dominanz der Gäste keinen Abbruch. Ein überzeugender Auswärtssieg für Oranienburg.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – TSG Fortuna 21 Grüneberg 5:3

Vor 112 Zuschauern zeigte Ahrensfelde III eine beeindruckende erste Halbzeit. William Pranga eröffnete bereits in der 9. Minute den Torreigen, Veaceslav Zagaevschi legte in der 18. Minute nach. Pranga traf erneut in der 36. Minute, ehe Robin Schneider mit dem 4:0 in der 39. Minute für eine scheinbar klare Angelegenheit sorgte. Nach der Pause kam Grüneberg jedoch zurück ins Spiel. Jonas Lemke verkürzte in der 59. Minute, doch Pranga stellte mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der 70. Minute auf 5:1. Die Gäste gaben sich dennoch nicht auf: Glenn Fürstenberg traf nur eine Minute später, und Felix Witte sorgte in der 90. Minute für den 5:3-Endstand.