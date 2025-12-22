FC Kremmen dreht auf, VfB Steinhöfel im 7:2-Torrausch

SpG Tauche/Ahrensdorf – FV Erkner 1920 II 2:0

Vor 110 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die SpG Tauche/Ahrensdorf lange Geduld brauchte. Kurz vor der Pause wurde der Einsatz belohnt, als Niklas Voß in der 45. Minute zur 1:0-Führung traf. Nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf konzentriert und erhöhte durch Philipp Paul in der 56. Minute auf 2:0. In der Folge ließ Tauche/Ahrensdorf defensiv kaum noch etwas zu und brachte den Heimsieg über die Zeit.

SG Müncheberg – SG 47 Bruchmühle

Das Spiel wurde abgesagt.

VfB Steinhöfel – SV Rot-Weiß Reitwein 7:2

Der VfB Steinhöfel zeigte vor 61 Zuschauern eine beeindruckende Offensivleistung. Zwar geriet die Heimelf durch den Treffer von Michel Schadow in der 10. Minute zunächst mit 0:1 in Rückstand, doch Eric Strehl glich bereits in der 18. Minute aus. Kelvin Jentsch drehte die Partie mit seinem Treffer in der 20. Minute, ehe Lucas Oegel in der 34. Minute auf 3:1 erhöhte. Nach der Pause baute Kai Schröder in der 60. Minute den Vorsprung weiter aus, Oegel traf in der 66. Minute erneut. Enrico Below erhöhte in der 83. Minute auf 6:1. Zwar verkürzte Arsalan Mohamadi in der 89. Minute auf 6:2, doch Kelvin Jentsch setzte mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt. Trotz der Gelb-Roten Karte für Eric Schwarz in der 48. Minute feierte Steinhöfel einen klaren Heimsieg.

FC Strausberg II – SpG Hennickendorf/Rehfelde 4:1

Der FC Strausberg II erwischte einen perfekten Start und ging durch Lucas Radtke in der 9. Minute früh mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Hennickendorf/Rehfelde durch einen von Ben Kulla in der 54. Minute verwandelten Foulelfmeter aus. Doch Strausberg antwortete prompt: Ridvan Avdullah Dugolli stellte in der 61. Minute die Führung wieder her. In der Schlussphase sorgten Karl Lennart Schönherr in der 88. Minute und Ahmad Hamsho in der 90.+1 Minute für klare Verhältnisse und einen Heimsieg.

SV 1919 Woltersdorf – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:1

Vor 53 Zuschauern sahen die Fans ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste gingen in der 27. Minute durch Kurt Skusa mit 0:1 in Führung. Woltersdorf kam entschlossen aus der Kabine und belohnte sich kurz nach Wiederanpfiff, als Tom Viehrig in der 47. Minute zum 1:1 ausglich. Danach neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb.

FC Neuenhagen 1913 – FC Union Frankfurt 1:0

Ein früher Treffer entschied die Partie vor 57 Zuschauern. Maximilian Nagler nutzte in der 4. Minute eine Gelegenheit zur 1:0-Führung für Neuenhagen. In der Folge verteidigte die Heimelf kompakt und ließ kaum klare Chancen zu. Union Frankfurt versuchte alles, fand jedoch kein Mittel mehr, sodass Neuenhagen den knappen Vorsprung ins Ziel brachte.

Storkower SC – MTV 1860 Altlandsberg 4:2

Der Storkower SC zeigte vor 100 Zuschauern große Moral. Marian Beyer brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause profitierte Storkow von einem Eigentor von Cedric Stern in der 57. Minute zum 2:0. Altlandsberg kam durch Kevin Borowski in der 69. Minute auf 2:1 heran, doch Mathias Reischert stellte mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute auf 3:1. Marian Beyer erhöhte in der 90.+3 Minute, ehe Borowski mit einem weiteren Foulelfmeter in der 90.+6 Minute noch Ergebniskosmetik betrieb.