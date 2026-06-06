FC Kray will sich mit Heimsieg in die Sommerpause verabschieden

Für den FC Kray steht am Sonntag (15 Uhr) das letzte Spiel der Landesliga-Saison an. In der KrayArena gastiert mit dem ESC Rellinghausen eine Mannschaft, die lange Zeit im Aufstiegsrennen mitmischte.
Das Team von Trainer Sascha Behnke hielt über weite Strecken der Saison Kontakt zur Tabellenspitze. Erst eine Serie von vier Spielen ohne Sieg mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden ließ die Aufstiegshoffnungen schwinden. Dennoch kann der ESC auf eine starke Spielzeit zurückblicken. Mit 18 Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen gehörten die Essener lange zu den ernsthaften Kandidaten im Rennen um die Oberliga. Besonders beeindruckend ist die Defensivbilanz: Mit lediglich 40 Gegentoren stellt Rellinghausen die beste Abwehr der Liga.
Der FC Kray hat aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Damals musste sich die Mannschaft knapp mit 1:2 geschlagen geben. Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende in Wesel reist das Team mit Selbstvertrauen in den Saisonabschluss. Sechs Siege aus den vergangenen acht Partien sprechen für eine starke Formkurve.
Bis auf den verletzten David Leinweber kann Trainer Dimitrios Pappas auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Gegen die defensivstarken Gäste wird es vor allem darauf ankommen, die sich bietenden Möglichkeiten konsequent zu nutzen.
„Für uns steht jetzt das letzte Saisonspiel zu Hause gegen Rellinghausen an. Rellinghausen ist für mich eine richtig starke Mannschaft, die ich eigentlich deutlich weiter oben in der Tabelle erwartet hätte. Gerade in der Hinrunde gehörten sie zu den besten Gegnern, gegen die wir gespielt haben. Umso mehr wissen wir, welche Qualität auf uns zukommt“, erklärt Pappas.
Der Krayer Trainer formuliert auch das Ziel für den Saisonabschluss klar: „Für uns geht es darum, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Wir wollen zu Hause noch einmal alles investieren, etwas Zählbares hierbehalten und uns mit einem guten Gefühl in die Sommerpause verabschieden. Das ist unser klares Ziel.“