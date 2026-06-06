FC Kray will sich mit Heimsieg in die Sommerpause verabschieden Der FC Kray empfängt am Sonntag den ESC Rellinghausen zum letzten Saisonspiel. Trainer Dimitrios Pappas erwartet einen starken Gegner und möchte die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis beenden. von red/ Frank Diedirichs/ FC Kray · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Kray steht vor dem Saisonabschluss. – Foto: Markus Becker

Für den FC Kray steht am Sonntag (15 Uhr) das letzte Spiel der Landesliga-Saison an. In der KrayArena gastiert mit dem ESC Rellinghausen eine Mannschaft, die lange Zeit im Aufstiegsrennen mitmischte.

Morgen, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray ESC Rellinghausen ESC Rellingh 15:00 PUSH

Das Team von Trainer Sascha Behnke hielt über weite Strecken der Saison Kontakt zur Tabellenspitze. Erst eine Serie von vier Spielen ohne Sieg mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden ließ die Aufstiegshoffnungen schwinden. Dennoch kann der ESC auf eine starke Spielzeit zurückblicken. Mit 18 Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen gehörten die Essener lange zu den ernsthaften Kandidaten im Rennen um die Oberliga. Besonders beeindruckend ist die Defensivbilanz: Mit lediglich 40 Gegentoren stellt Rellinghausen die beste Abwehr der Liga. Der FC Kray hat aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Damals musste sich die Mannschaft knapp mit 1:2 geschlagen geben. Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende in Wesel reist das Team mit Selbstvertrauen in den Saisonabschluss. Sechs Siege aus den vergangenen acht Partien sprechen für eine starke Formkurve.