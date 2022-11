FC Kray: Wichtiger Heimsieg gegen SC St. Tönis Oberliga Niederrhein: Dem FC Kray ist ein wichtiger Punktgewinn gegen den SC St. Tönis geglückt.

Bei gutem Fußballwetter stand die Krayer Mannschaft von Beginn an defensiv stabil, überließ es zuerst den Gästen, das Spiel zu machen und versuchte es offensiv immer wieder nach Ballgewinnen durch gute Umschaltaktionen die Abwehr des SC St. Tönis in Verlegenheit zu bringen. Doch Chancen blieben auf beiden Seiten zuerst Mangelware, beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld weitesgehend. Nach einem Mistverständnis in der Gästeabwehr, gelang dem FC Kray dann in der 22. Minute die Führung. Abwehrspieler Almedin Gusic stand im gegnerischen 16er goldrichtig und erzielte mit einem strammen Schuss ins lange Eck die Führung für seine Farben. Als schon alle Krayer damit rechneten, mit der knappen Führung in die Halbzeitpause zu gehen, nutzen die Gäste einen gut vorgetragenen Angriff durch Alfred Appiah, der FCK-Keeper Fauseweh mit einem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit ließ, in der 44. Minute zum 1:1 Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste um Trainer Alexander Thamm immer mehr das Heft des Handelns in die Hand, doch mit aufopferungsvoller Arbeit und Einsatz, gelang es dem Team um Kapitän Duc Anh Nguyen Nhu St. Tönis vom eigenen Tor fern zu halten. Zu richtige Chancen kamen die Gäste nicht. In der 67. Minute sah dann Tönis-Spieler Philipp Baum die gelb-rote Karte, sodass die Krayer Mannschaft in den verbleibenden Minuten mit einem Spieler mehr agierte. Immer wieder versuchte es der FC Kray mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen, doch für die Entscheidung in dieser Partie musste eine Standardsituation herhalten. In der 86. Minute schlug Ryota Nakaoka eine exakt getimte Ecke in den gegnerischen 16er, wo Abwehrspieler Eonseok Ko hochstieg und per Kopf denn umjubelten Siegtreffer für den FCK erzielte, denn die verbleibenden Minuten konnte das Team herunterspielen, sodass am Ende endlich wieder ein Sieg gefeiert werden konnte.