FC Kray wählt neuen Vorstand In einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung am Mittwochabend hat sich Oberligist FC Kray auf der Vorstandsebene neu aufgestellt.

Christoph Klöpper, der in der Vergangenheit bereits als Trainer und sportlicher Leiter für unseren Verein tätig war, wurde zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite steht ab sofort der neu gewählte 2. Vorsitzende Björn Hillebrand; ein waschechter Krayer, der in der Jugend bereits für den FCK auflief und in den letzten Jahren bereits im Vorstand mitgearbeitet hat.