FC Kray vor Stadtderby gegen Rot-Weiss Essen II

Das Team um Trainer Stefan Lorenz, das die abgelaufenen Saison in der Bezirksliga punktgleich mit Meister Arminia Klosterhardt abschloss, schaffte in der Aufstiegsrelegation durch zwei Siege den Aufstieg in die Landesliga und startete am vergangenen Wochenende mit einem 0:0 beim ESC Rellinghausen, wobei man nach einer gelb-roten Karte kurz vor der Halbzeit den Großteil der Partie in Unterzahl agieren musste. Der Kader von RWE ist gespickt mit einigen erfahrenen Spielern, die ihre Qualitäten bereits jahrelang in höheren Klassen gezeigt haben. An erster Stelle ist dabei sicher Stürmer Marcel Platzek zu nennen, der in der abgelaufenen Saison mit 46 Treffern Torschützenkönig war. Gemeinsam mit den Führungsspielern Kevin Grund und Neuzugang Tim Brauer, sowie vielen guten talentierten Spielern verfügt RWE über eine schlagkräftige und torgefährliche Mannschaft, gegen die das Krayer Team sicher alles auf den Platz bringen muss, um den ersten Saisonsieg einzufahren.

"Fehlende Konsequenz" muss abgestellt werden

Dieser war bereits am ersten Spieltag in Mintard im Bereich des Möglichen, doch leider scheiterte man an der mangelnden Chancenverwertung und musste so den Platz als Verlierer verlassen. Doch die Leistung des Teams war eine Gute und macht Lust auf mehr. Defensiv zeigte man sich stabil und schaffte es immer wieder schnelle und gefährliche Angriffe über die Mittelfeldspieler Estevan und Sekvan Rascho, sowie über die schnellen Außen zu initiieren. Genau dies wird auch gegen Rot-Weiss Essen vonnöten sein; kompakt stehen, dem Gegner wenig Spielraum geben und hochkonzentriert zu Werke gehen, um dann nach 90 Minuten als Sieger den Platz zu verlassen.

Trainer Dimitrios Pappas zeigt sich zuversichtlich vor dem anstehenden Derby: „Das erste Heimspiel der Saison steht an und gleich wartet mit der Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen ein interessantes Derby auf uns. Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer. Nach der Niederlage gegen Mintard werden die Jungs sicherlich mit etwas Frust in die Partie gehen. Trotzdem müssen wir die Köpfe hochnehmen, denn wir haben dort über weite Strecken ein gutes Spiel abgeliefert. Am Ende hat es nicht an der Leistung gefehlt, sondern vor allem an der fehlenden Konsequenz vor dem Tor. Wir hatten unsere Möglichkeiten, haben sie aber nicht genutzt und genau daran müssen wir arbeiten. Gegen Rot-Weiss Essen wollen wir an unsere Leistung anknüpfen. Wir wollen wieder kompakt stehen, dem Gegner möglichst wenig Räume geben und über 90 Minuten hellwach sein. Uns ist bewusst, welche Qualität Rot-Weiss Essen mitbringt. Gerade die erfahrene Achse und Spieler wie Brauer und Platzek im Offensivbereich können jederzeit den Unterschied machen. Deshalb müssen wir konzentriert und diszipliniert auftreten. Wir werden uns nicht verstecken. Wir wollen mutig auftreten, unsere Stärken auf den Platz bringen und vor allem unsere Chancen diesmal konsequenter nutzen.“