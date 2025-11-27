FC Kray vor hochkomplizierter Aufgabe beim Tabellenführer

Um 14.30 Uhr gastiert der FC Kray beim Tabellenführer der Landesliga, dem VfB Bottrop. Ungeschlagen thront der kommende Gegner auf dem ersten Tabellenplatz der Landesliga. Der VfB um Trainer Marco Hoffmann, der Dusan Trebaljevac im Sommer an der Seitenlinie ablöste, verzeichnete im Sommer zwölf Neuzugänge, die Stammspieler und Leistungsträger der letzten Saison blieben dem Verein erhalten. Und so ist es aufgrund der Kaderstärke nicht verwunderlich, dass man in den bisher 14 absolvierten Partien mehr als gut performt. Zehn Siege und vier Unentschieden konnte das Team um die beiden Toptorjäger Raphael Steinmetz (11 Tore) und René Biskup (10 Tore) bisher verbuchen. Neben dem SV Budberg stellt Bottrop mit insgesamt 42 Treffern die zweitstärkste Offensive der Liga.
Doch Bangemachen gilt nicht für den FC Kray, denn auch wenn es gegen den Klassenprimus geht, muss auch dieses Spiel erst einmal gespielt werden. Selbstvertrauen konnte sich das Team durch den Ligasieg gegen Rhenania Bottrop und dem anschließenden Testspielerfolg gegen den SV Burgaltendorf holen und wird sicher alles auf den Platz bringen, um den Tabellenführer in Verlegenheit zu bringen und mit etwas Zählbarem im Gepäck die Heimreise anzutreten. Hierbei wird es, schon alleine aufgrund der Offensivstärke des kommenden Gegners, darauf ankommen, defensiv im Verbund gut zu verteidigen und bei den sich bietenden Umschaltmomenten zu guten Abschlüssen kommen und diese in Tore umzumünzen. Fehlen wird dem Team Ferhat Mumcu, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und ausfällt.
Trainer Dimitrios Pappas mit Vorfreude auf das kommende Spiel: „Klar, Bottrop ist seit 14 Spielen ungeschlagen - Respekt dafür. Jedoch haben wir nichts zu verlieren: Wir spielen gegen den Tabellenführer. Aber wenn wir als Team auftreten, wird auch Bottrop seine Probleme mit uns bekommen, so wie andere Mannschaften, die sich gegen uns schwergetan haben, ein Tor zu machen oder unsere Offensive in den Griff zu kriegen. Wir freuen uns auf das Spiel“