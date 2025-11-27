Kray misst sich mit dem Primus. – Foto: Imago/Funke Foto Services

FC Kray vor hochkomplizierter Aufgabe beim Tabellenführer Nach dem vergangenen, spielfreien Wochenende, geht es für Landesligist FC Kray um Kapitän Raphael Koczor am kommenden Sonntag wieder um Punkte in der Liga.

Um 14.30 Uhr gastiert der FC Kray beim Tabellenführer der Landesliga, dem VfB Bottrop. Ungeschlagen thront der kommende Gegner auf dem ersten Tabellenplatz der Landesliga. Der VfB um Trainer Marco Hoffmann, der Dusan Trebaljevac im Sommer an der Seitenlinie ablöste, verzeichnete im Sommer zwölf Neuzugänge, die Stammspieler und Leistungsträger der letzten Saison blieben dem Verein erhalten. Und so ist es aufgrund der Kaderstärke nicht verwunderlich, dass man in den bisher 14 absolvierten Partien mehr als gut performt. Zehn Siege und vier Unentschieden konnte das Team um die beiden Toptorjäger Raphael Steinmetz (11 Tore) und René Biskup (10 Tore) bisher verbuchen. Neben dem SV Budberg stellt Bottrop mit insgesamt 42 Treffern die zweitstärkste Offensive der Liga.

Papas gibt sich zuversichtlich Doch Bangemachen gilt nicht für den FC Kray, denn auch wenn es gegen den Klassenprimus geht, muss auch dieses Spiel erst einmal gespielt werden. Selbstvertrauen konnte sich das Team durch den Ligasieg gegen Rhenania Bottrop und dem anschließenden Testspielerfolg gegen den SV Burgaltendorf holen und wird sicher alles auf den Platz bringen, um den Tabellenführer in Verlegenheit zu bringen und mit etwas Zählbarem im Gepäck die Heimreise anzutreten. Hierbei wird es, schon alleine aufgrund der Offensivstärke des kommenden Gegners, darauf ankommen, defensiv im Verbund gut zu verteidigen und bei den sich bietenden Umschaltmomenten zu guten Abschlüssen kommen und diese in Tore umzumünzen. Fehlen wird dem Team Ferhat Mumcu, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat und ausfällt.