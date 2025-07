FC Kray verstärkt sich in der Offensive

Der FC Kray verstärkt sich weiter: Jesse Arthur wechselt von der SG Essen-Schönebeck zum FCK und bringt frischen Wind in den Angriff. Der 20-jährige Offensivspieler absolvierte in der vergangenen Landesliga-Saison 25 Partien für die SGS und steuerte dabei sechs Tore und vier Vorlagen bei.

Zuvor sammelte Jesse bereits Erfahrung beim VfB Speldorf, ebenfalls in der Landesliga. Insgesamt bringt er es mit gerade einmal 20 Jahren schon auf knapp 50 Einsätze in der sechsthöchsten Spielklasse. Jesse ist in der Offensive variabel einsetzbar – sowohl in der Sturmspitze als auch auf den Außenbahnen – und erweitert damit die Optionen im Angriffsspiel deutlich.

Der Sportlicher Leiter Dennis Blasczyk sagt über den Neuzugang: „Mit Jesse bekommen wir einen jungen, dynamischen Spieler, der trotz seines Alters schon über viel Landesliga-Erfahrung verfügt. Er hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und passt sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zu uns. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FC Kray entschieden hat.“