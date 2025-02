FC Kray verpatzt den Ligaauftakt

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten ein unverändertes Bild. Weiter war der FC Kray gewillt, den Gegner unter Druck zu setzen, doch die Defensive der Gäste stand weiter stabil. In der 55. Minute dann die Vorentscheidung durch das 0:2. Niklas Parsch zeichnete für den Treffer verantwortlich. Trainer Marcel Poelman brachte mit David Leinweber und Abid Yanik frische Kräfte; weiter versuchte man alles, doch leider blieben viele Aktionen Stückwerk und so machte Kaeede in der 77. Minute mit dem 0:3 den Deckel auf die Partie.

“Wir haben es uns heute natürlich anders vorgestellt", erklärte ein enttäuschter Trainer Poelman nach dem Spiel. "Der Gegner war heute spielstark und hat es sehr gut gemacht. Wir wussten, dass sie oft über das Zentrum kommen, was wir heute leider nicht verhindern konnten. Dazu hat Schönebeck die Treffer in den entscheidenden Momenten gemacht, was so sein Spiel auch beeinflusst. Schönebeck hat uns in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft aber wir werden weiterarbeiten und haben in der kommenden Woche die Chance es besser zu machen.”

Weiter geht es für den FC Kray am kommenden Sonntag, den 16.Februar. Dann steht das Auswärtsspiel beim PSV Wesel-Lackhausen an.