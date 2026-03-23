FC Kray verliert nach 2:0-Führung noch 2:3 in Hamborn Landesliga, Gruppe 2: Der FC Kray gibt bei den Sportfreunden Hamborn 07 das Spiel nach einer 2:0-Führung trotz Überzahl in der Schlussphase noch komplett aus der Hand. von FC Kray / Frank Diedirichs · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Kray hat nach 2:0-Führung noch bei den Sportfreunden Hamborn 07 verloren. – Foto: Mario Sachsenweger

Groß war die Enttäuschung bei der Mannschaft des FC Kray und dem Staff nach den 90 Minuten im Auswärtsspiel bei Hamborn 07 in der Landesliga. Zu Beginn hatte der Gast noch Probleme mit der Körperlichkeit der Hausherren, doch schnell fanden die Essener ins Spiel und gewann auch die zweiten Bälle. Immer wieder gelang es, durch schnelle Konter Gefahr auszustrahlen, und einer dieser Konter brachte dann in der 25. Minute durch Milot Ademi die Führung. Und die Krayer Mannschaft blieb weiter dran und erhöhte, erneut durch Milot Ademi, in der 34. Minute auf 2:0, was dann auch der Halbzeitstand war.

Mit der Vorgabe, weiter wach zu bleiben und unnötige Standardsituation zu vermeiden, ging es dann in die zweite Halbzeit. Und das Vorhaben gelang auch zuerst, bis zur 60. Minute. Nach einer eben solchen Standardsituation war es Hamborns Max Werner, der den Anschlusstreffer für die Hausherren erzielte. Hamborn kassierte dann in der 66. Minute eine Gelb-Rote Karte, doch dies verhinderte nicht den 2:2-Ausgleich durch Nico Kuipers in der 70. Minute. Und es kam noch schlimmer. Nach einem Konter der Hausherren in der 75. Minute brachte ein Foulspiel im Strafraum Hamborn einen Elfmeter, den Werner zum 3:2 verwandelte. Trotzdem ergaben sich im Nachgang noch Möglichkeiten zum Ausgleich. Unter anderem rettete der Pfosten für Hamborn, zwei Kopfbälle gingen knapp vorbei, doch am Ende musste der FC Kray sich mit dem 2:3 geschlagen geben. „Das ist heute schon schwer in Worte zu fassen, weil wir das Spiel nach dem 2:0 zur Halbzeit eigentlich komplett in unserer Hand hatten und es dann trotzdem noch hergeben. Das ist natürlich extrem bitter“, so Trainer Dimitrios Pappas.