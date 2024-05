FC Kray verliert in Budberg

Die Hausherren des SV Budberg nahmen von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand und setzten das Krayer Team unter Druck. Folge war die 1:0 Führung in der 20. Minute durch Franke, dem allerdings ein nicht geahndetes Foul an Jason Togbedji vorausging. Nur zehn Minuten später erhöhten die Hausherren dann, nach einem individuellen Fehler in der Defensive, durch Shevchenko auf 2:0. Der FC Kray hatte dann im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit Chancen zu verkürzen, doch weder Shota Tawada noch Toja Sato konnten die sich bietenden Möglichkeiten nutzen, sodass es mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause ging.

Mit Elan kam Kray in der zweiten Halbzeit auf den Platz, doch in der 53. Minute schienen die Bemühungen zum Anschlusstreffer zu kommen, im Keim erstickt zu sein, erhöhte Budberg doch durch Nowak auf 3:0. Doch das Team zeigte Moral und versuchte weiter, den Anschluss zu erzielen und die Bemühungen wurden dann auch belohnt. Marc André Gotzeina schloss in der 74. Minute einen gut vorgetragenen Angriff ab und verkürzte auf 3:1, ehe nur wenige Minuten später Shota Tawada mit seinem Treffer (78.) das Spiel noch einmal spannend machte. Bei dem ein oder anderen Konter in den folgenden Minuten, hatte man dann sogar noch Möglichkeiten auszugleichen, doch Budbergs Goalgetter Moritz Paul, machte dann in der 80. Minute mit dem 4:2 für die Hausherren alles klar.

„Budberg hat uns von Beginn an hoch angelaufen und unter Druck gesetzt“, sagte Trainer Adrian Schneider nach der Partie. „Wir haben in der Anfangsphase dementsprechend etwas länger gebraucht uns aus der Umklammerung zu lösen und uns herauszukombinieren. Doch ingsgesamt hatten wir gerade in der ersten Halbzeit zu wenig Lösungen parat. Wir sind dann in der zweiten Halbzeit noch einmal zurückgekommen, konnten aber den Ausgleich nicht mehr schaffen. Alles in allem war der Sieg für Budberg verdient, aber meine Manschaft hat Moral bewiesen. Nun bereiten wir uns auf das nächste Spiel vor und wollen am Sonntag gegen Bedburg-Hau den nächsten 3er einfahren.“