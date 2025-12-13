FC Kray verliert im Derby gegen Rellinghausen

Von Beginn an nahm der ESC das Heft des Handelns in die Hand, hatte den Großteil an Ballbesitz und bereits in der siebten Minute die erste Chance, doch der Schuss von Jerome Sabrowski ging an den Pfosten. Die Krayer Mannschaft war zuerst einmal defensiv gefordert, die Hausherren machten Druck, doch der Abwehrverbund um Semih Köse stand stabil und man versuchte immer wieder über die Außen auch offensiv ins Spiel zu finden. In der 25. Minute dann die erste Möglichkeit für den FCK. Milot Ademi setzte sich auf rechts durch, zog ab, doch sein Schuss prallte an die Latte. Und nur zehn Minuten später der nächste gute Abschluss, doch ESC-Keeper Fabrice Haller war nach einem Distanzschuss von Edmond Kadrijai auf dem Posten und wehrte den Schuss ab. In der 37. Minute dann jedoch der Rückstand. Aaron Oteng-Appia dribbelte sich im Zentrum durch, die Krayer Abwehr kam nicht in den Zweikampf und der Rellinghausener ließ mit einem platzierte Schuss FCK-Keeper Vladislav Stelmakh, der den verletzten Raphael Koczor vertrat, keine Abwehrmöglichkeit. So ging es mit dem Rückstand in die Halbzeitpause.

Krayer Aufholjagd wird nicht belohnt

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der Gastgeber mehr vom Spiel. Stelmakh war in der 56. Minute nach einem Flachschuss auf dem Posten und verhinderte den zweiten Gegentreffer. Und Rellinghausen drückte weiter und kam in der 76. Minute zum zweiten Treffer. Nachdem Stelmakh den Schuss von Bünyamin Sahin parieren konnte, stand Erik May frei und traf im Nachschuss zum 2:0. Kray versuchte nun alles, um schnell den Anschluss zu erzielen und der fiel dann auch in der 83. Minute. Ademi nahm sich aus der zweiten Reihe ein Herz, zog ab und traf zum 1:2. Das Team warf nun alles nach vorne und hatte nur zwei Minuten später die Chance auf den Ausgleich, doch beim Freistoß von Köse war erneut ESC-Keeper Haller auf dem Posten und hielt so den Sieg für Rellinghausen fest.

Trainer Dimitrios Pappas: „Zum Spiel gegen Rellinghausen muss man klar sagen, dass der Sieg absolut verdient an den Gegner geht. Zwar hatten wir unsere zwei, drei guten Möglichkeiten, sowohl in Führung zu gehen als auch später vielleicht noch zum 2:2 auszugleichen, aber insgesamt hat mir heute die Leidenschaft gefehlt ,der unbedingte Wille, den Ball zu erobern und die Zweikämpfe, offensiv wie defensiv, für uns zu entscheiden. Die Jungs haben viel versucht, das will ich ihnen gar nicht absprechen, aber wir haben uns in vielen Situationen einfach den Schneid abkaufen lassen. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, schauen noch auf die Ergebnisse des Wochenendes und sehen dann, wo wir in der Tabelle überwintern.Im neuen Jahr wollen wir wieder angreifen. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr."