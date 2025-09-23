FC Kray verliert gegen den SV Budberg

Landesligist FC Kray unterlag am Sonntag beim Spitzenreiter SV Budberg mit 1:3. Nach einer schwachen ersten Halbzeit reichte auch eine deutliche Steigerung nach der Pause nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen. Trainer Dimitrios Pappas nahm seine Mannschaft in die Pflicht.

Von Beginn an setzte SV Budberg auf hohes Tempo und viel Laufarbeit. Der FC Kray fand zunächst nicht ins Spiel und geriet in der 15. Minute in Rückstand: Torjäger Moritz Paul legte per Kopf für Felix Weyhofen auf, der Torhüter Raphael Koczor keine Chance ließ. Kurz vor der Pause legten die Gastgeber nach. Einen Freistoß konnte Koczor noch parieren, doch beim Nachschuss von Fynn Leon Eckhardt war er machtlos – das 0:2 zur Halbzeit war verdient.

Trainer Dimitrios Pappas stellte in der Kabine um, und die Gäste wurden mutiger. Über die Außenbahnen erspielte sich Kray mehrfach gefährliche Szenen. Zwei Mal rettete das Aluminium den Spitzenreiter, ehe Estevan Rascho in der 88. Minute aus 16 Metern der Anschlusstreffer gelang. Der FCK warf alles nach vorne, doch ein Konter besiegelte die Niederlage: Erneut war es Weyhofen, der in der Schlussminute zum 3:1 traf.

Pappas fordert mehr Cleverness

Nach dem Spiel zeigte sich Pappas selbstkritisch und betonte die Schwächen seines Teams: „Die erste Halbzeit haben wir nicht clever gespielt, obwohl wir den Jungs per Videoanalyse gezeigt haben, wie Budberg spielt und welche Mittel sie haben. Und so fiel dann auch das erste Tor, das wir nicht verteidigt bekommen. Beim zweiten Gegentor hält Raphael zuerst gut, wir sind dann aber nicht aufmerksam beim zweiten Ball und kassieren das 0:2. Wir konnten in der ersten Halbzeit auch keine Gefahr nach vorne ausstrahlen; jeder Ball kam postwendend zurück.“

Die Reaktion nach dem Seitenwechsel wertete der Trainer dagegen positiv:

„In der Pause haben wir ein wenig umgestellt und dann haben es die Jungs auch richtig gut gemacht. Wir hatten Zugriff, die zweiten Bälle, haben gute Flanken über außen geschlagen und Chancen erarbeitet. Wir konnten dann durch Este das 1:2 machen, haben aufgemacht und mussten leider den Konter zum 1:3 hinnehmen. So ist das im Fußball. Wir haben alles getan, um zurückzukommen, und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche gegen Homberg von Beginn an das Gesicht der heutigen zweiten Halbzeit zeigen können.“