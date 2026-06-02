FC Kray verliert 2:3 beim PSV Wesel

Kray-Coach Dimitrios Pappas sah den Gegner aus Wesel engagierter. – Foto: Markus Becker

Dabei begann die Partie eigentlich gut für die Krayer Mannschaft. Nachdem sich beide Teams in den ersten Minuten abtasteten, gab es in der 24. Minute nach einer Notbremse an Milot Ademi Rot für die Hausherren. Der anschließende Freistoß führte zu einer Ecke, die Juri Korte fand, der zur 1:0-Führung für den FCK traf. Doch die Führung hatte nicht lange Bestand. Nach einem Handspiel im Strafraum gab es Elfmeter für Wesel, den Max Mahn sicher zum 1:1 verwandelte. Und es kam vor der Halbzeit noch schlimmer. Wesels Felix Gehrmann tauchte in der 40. Minute frei vor FCK Keeper Max Nawrath auf, umkurvte ihn und traf zur 2:1-Führung für die Gastgeber.

Pappas: "Wesel hat mehr Einsatz gezeigt"

Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel: „Es war heute gegen Wesel von beiden Mannschaften sicherlich kein technisch hochklassiges Spiel. Was bei Wesel aber herausgestochen hat und letztlich auch der Grund für den Sieg war, war die Leidenschaft. Sie haben mit viel Einsatz verteidigt, füreinander gearbeitet und Fehler ihrer Mitspieler gemeinsam ausgebügelt. Genau das hat uns in der ersten Halbzeit gefehlt. Wir haben zu oft die Fehler bei anderen gesucht, sind nicht konsequent in die Zweikämpfe gekommen und hatten viele technische Ungenauigkeiten in unserem Spiel. Dabei hat man gesehen: Wenn wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, sind wir auch zu guten Torchancen gekommen. Selbst nach unserer Führung hat uns das Tor nicht die Sicherheit gegeben, die wir gebraucht hätten. Stattdessen hatten wir weiterhin Probleme, in unser Spiel zu finden. Wir wirkten phasenweise fast ein wenig müde. Vielleicht hat auch der Naturrasen eine Rolle gespielt, weil das für uns eher ungewohnt ist. Die Gegentore waren natürlich ärgerlich. Beim 2:1 rutscht unser Innenverteidiger weg, das 3:1 fällt nach einer Standardsituation. In der Halbzeit haben wir dann ein paar Dinge umgestellt, danach waren wir deutlich stärker und dominanter. Natürlich hat uns dabei auch geholfen, dass wir in Überzahl gespielt haben. Trotzdem muss man die Mannschaft loben, dass sie nach dem 3:1 noch einmal zurückgekommen ist und den Anschluss zum 2:3 geschafft hat. Am Ende hat es leider nicht mehr gereicht, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Insgesamt ist der Sieg für Wesel verdient. Das ärgert mich besonders, weil wir in der Rückrunde viele starke Leistungen gezeigt haben und heute nicht an dieses Niveau anknüpfen konnten. Unser Ziel ist es, uns im letzten Heimspiel noch einmal vernünftig zu präsentieren und die Saison mit einer guten Leistung abzuschließen.“