FC Kray unterliegt beim SV Scherpenberg trotz spätem Anschlusstreffer

Kray verpasst die Überraschung. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Trainer Dimitrios Pappas sagte nach der Partie: „Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Jungs heute alles rausgehauen haben, was möglich war. Wir haben im Vorfeld von einem Bonusspiel gesprochen. Leider haben wir unsere Torchancen nicht genutzt und waren in der ersten Halbzeit in den Zweikämpfen nicht präsent genug. Auch unser Pressing hat nicht funktioniert, weil wir oft einen Schritt zu spät waren. So sind wir dann auch in Rückstand geraten. Trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen oder sogar in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Anpassungen vorgenommen und Dinge angesprochen, die dann deutlich besser funktioniert haben. Wir konnten mehr Druck auf den Gegner ausüben. Was mich ärgert, ist das 2:0 nach einer Standardsituation. Da haben wir eigentlich eine klare Zuordnung – sowohl in der Mauer als auch in der Manndeckung. In solchen Momenten müssen wir über 90 Minuten hinweg konzentriert und präsent sein, um das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Wie man gesehen hat, haben wir unsere Tore gemacht. Beim Stand von 1:0 wäre möglicherweise noch etwas Zählbares drin gewesen. Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Wir haben noch fünf Spiele vor uns, in denen wir alles in der eigenen Hand haben. Dafür müssen wir weiterhin alles geben.“