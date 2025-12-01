FC Kray unterliegt beim Spitzenreiter

Zwar ging Bottrop bereits in der 13. Minute durch Ralf Thiel in Führung, doch das Krayer Team hielt dagegen und zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel. Das Spiel wogte hin und her; beide Teams hatten ihre Torchancen und es hätten weitere Treffer fallen können. Leider scheiterte der FC Kray erneut an der mangelnden Chancenverwertung, sodass es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeitpause ging.

Gut aus der Pause kam dann der FCK und es waren keine sechs Minuten gespielt, als sich das Team belohnte. Milot Ademi war es, der in der 51. Minute für den viel umjubelten Ausgleich sorgte. Und Kray Team spielte weiter offensiv; Bottrop war kaum noch präsent und eigentlich hätte der Gastgeber nach einem durch ein Foulspiel verhinderten Konter eine gelb-rote Karte sehen müssen, doch der Unparteiische beließ es bei einer Ermahnung. Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich musste der FCK dann doch einen erneuten Rückstand hinnehmen. Der VfB nutze einen Standard durch Alexander Beloshapkin zur erneuten Führung. Der FC Kray setzte nun alles auf eine Karte, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Hausherren zeigten in der 74. Minute erneut ihre Standardstärke und erhöhten durch Olcay Yilmaz auf 3:1. VfB-Kapitän Raphael Steinmetz machte dann mit einem Fernschuss in der 77. Minute mit dem 4:1 alles klar.

Pappas hadert mit Chancenverwertung

„Wir haben in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel geliefert. Vor allem für die Zuschauer war es sehr unterhaltsam, weil es ständig hin und her ging“, sagte Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel. „Der Gegner ist verdient in Führung gegangen; ehrlich gesagt hätte zu diesem Zeitpunkt jede Mannschaft ein Tor machen können. Bei uns war das Problem, dass wir zu harmlos mit unseren Chancen umgegangen sind. So ging es dann mit einem 0:1 in die Halbzeit. Wir kamen dann sehr gut aus der Pause, hatten einen starken Beginn und erzielen dann völlig verdient den Ausgleich. Leider zeigte dann Bottrop, was eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Sie nutzt ihre Standards, wenn es spielerisch nicht läuft. Wir verteidigen zweimal zu leichtfertig, lassen den Gegner frei zum Kopfball kommen. Dass wir in diesem Bereich Probleme bekommen könnten, wusste ich vorher. Leider fehlen uns einfach einige Spieler aufgrund von Verletzungen, gerade für solche Standardsituationen. Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gezeigt und richten den Blick jetzt nach vorne. Der nächste Gegner wartet, und wir wollen die Partie schnell abhaken.“