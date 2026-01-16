FC Kray überzeugt im ersten Wintervorbereitungsspiel

Von Beginn an bestimmte die Krayer Mannschaft das Spiel, setzte den Gast unter Druck, doch richtig gute Chancen blieben zuerst Mangelware. Dagegen stand die Defensive stabil und ließ keine gefährlichen Aktionen zu. Verletzungsbedingt musste dann bereits in der 30. Minute Milot Ademi den Platz verlassen. Für ihn kam Mohammed El Zein ins Spiel. Da es im Verlauf der ersten Halbzeit nicht gelang, einen Treffer zu erzielen ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Kabine.

Doch in der zweiten Halbzeit war die Krayer Mannschaft dann treffsicherer. In der 50. Minute traf Michael Tosh Lake zur 1:0 Führung, der Elias Krauß nur neun Minuten später den zweiten Treffer folgen ließ. Mohammed El Zein war es dann vorbehalten, mit Treffer in der 90. Minute den Endstand herzustellen.

Trainer Dimitrios Pappas: "Ich bin mit der Leistung der Truppe zufrieden. Wir konnten bislang erst einmal draußen trainieren; dafür was es gegen Stelle ordentlich. Steele stand tief und hat auf Konter gedauert; jedoch haben wir über das gesamte Spiel hinweg nichts zugelassen. Wir hatten viel Ballbesitz und eine gute Ballzirkulation mit wenigen Fehlpässen im Spielaufbau. Im letzten Drittel fehlten uns allerdings zu Beginn die Ideen und vor allem die Boxbesetzung. Dies wurde in der zweiten Halbzeit dann besser. Die ersten beiden Tore erzielen wir durch Standardsituationen; beim 3:0 kommen wir gut über Außen durch und sind dann im Strafraum gut besetzt, Insgesamt bin ich zufrieden. Einzig die Verletzung von Milot war negativ. Wir hoffen, dass er schnell wieder zurückkehrt."

Für den FC Kray geht es bereits am Samstag, 17.01.26 mit der Endrunde der Hallenstadtmeisterschaften weiter, ehe am Dienstag, 20.01.2026 um 19 Uhr in der KrayArena das Testspiel gegen den VfB Fronhausen ansteht.