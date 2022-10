FC Kray trifft auf die Sportfreunde Baumberg Nach der derben „Klatsche“ der Vorwoche bei der TVD Velbert, geht es für Oberligist FC Kray am Sonntag um 15 Uhr in der heimischen KrayArena gegen die Sportfreunde Baumberg um Trainer Salah El Halimi.

„Nach dem enorm schwachen Spiel bei TVD Velbert gab es unter der Woche deutliche Worte an die Mannschaft sowie Ursachenforschung", erklärt Interimstrainer Rudi Zedi vor der Partie gegen Baumberg.

"Wie man nach so einem guten Spiel, wie gegen den FSV Duisburg, wo man in Velbert eigentlich mit breiter Brust hätte auflaufen können, so viele individuelle Fehler macht, wurde aufgearbeitet und schonungslos besprochen. Ich hoffe, dass die Jungs sich dies zu Herzen nehmen und am Sonntag eine absolute Reaktion zeigen, denn nichts anderes erwarte ich nach der letzten Partie. Wir haben in den Trainingseinheiten weiter am Zweikampfverhalten und an Umschaltaktionen gefeilt; an den Abständen zwischen den Mannschaftsteilen gearbeitet und von daher sollte dies, bei gleichzeitiger Minimierung der individuellen Fehler Früchte tragen; am besten schon am Sonntag. Mit Baumberg wartet auf uns eine enorm spielstarke Mannschaft und gerade deshalb haben wir unter der Woche weiter am Zweikampfverhalten gearbeitet, denn auch darauf wird es am Sonntag ankommen. Wir müssen alles auf den Platz bringen, um gegen Baumberg zu bestehen und am Ende mindestens einen Treffer mehr als der Gegner zu erzielen.“