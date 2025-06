FC Kray stürmt mit Kantersieg zum Klassenerhalt

Bei bestem Fußballwetter sorgten gut 450 Zuschauer für einen würdige Rahmen dieses entscheidenden Spiels und die, die es mit dem FCK hielten, brauchten ihr Kommen nicht bereuen. Von Beginn an zeigte das Team um Kapitän Raphael Koczor, wer Herr im Hause ist und das man gewillt war, mit einem Sieg den Klassenverbleib perfekt zu machen. Bereits in der siebten Minute hatten die Krayer Anhänger den Torschrei auf den Lippen, doch der Abschluss von Marc André Gotzeina konnte von der Gästeabwehr so gerade noch abgeblockt werden. Nur eine Minute später zog Semih Köse aus gut 25 Metern ab; Attila Yildiz im Überruhrer Tor fischte den Schuss aus dem Knick. Aber in der 18. Minute war es dann soweit. Nach einem Foulspiel im Strafraum gab es Elfmeter für Kray und Gotzeina verwandelte sicher zur 1:0 Führung. Die Gäste aus Überruhr hielten kämpferisch dagegen, blieben jedoch offensiv harmlos. In der 32. Minute war dann Emmanuel Yeboah auf rechts durch, passte quer zu Edmond Kadrijaj, der zum 2:0 einschob. Und nur wenige Minuten später war es erneut Kadrijai, der mit einem sehenswerten Schuss auf 3:0 stellte, was gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Kray weiter dominant

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Bild des Spiels. Der FC Kray ließ Ball und Gegner laufen, Überruhr hatte bis aus wenige Aktionen nichts entgegen zu setzen. In der 67. Minute dann die endgültige Entscheidung. Gotzeina sah den freistehenden Yeboah, der keine Mühe hatte, den vierten Treffern für den FCK zu erzielen. Und er legte noch nach. In der 79. Minute traf er zum 5:0, ehe es Marc André Gotzeina in der 80. Minute vorbehalten war, mit dem 6:0 den Endstand herzustellen. Riesenfreude und Jubel dann nach dem Abpfiff, die Mannschaft feierte gemeinsam mit den Anhängern den Klassenerhalt. Ein besonderer Dank gilt Issam Said, der als Interimstrainer einsprang und, gemeinsam mit dem Team noch den Turnaround und damit den Klassenerhalt schaffte.

“Mega... Eine klasse Kulisse, eine Riesen Leistung der Mannschaft. Die Jungs haben es sich voll verdient, waren auf den Punkt da. Es hat heute sehr viel Spaß gemacht und wir haben verdient gewonnen", sagte ein sichtlich zufriedener Issam Said nach dem Spiel. "Der Verein hat alles dafür getan, dass die Mannschaft in den letzten Wochen in Ruhe arbeiten konnte - das war gut und wichtig. Es hat heute richtig Freude gemacht, zuzuschauen und die Jungs haben Überruhr über die gesamten 90 Minuten beherrscht und eingeschnürt und haben auch in der Höhe absolut verdient gewonnen. Ich möchte mich auf diesem Wege verabschieden; es war sehr schön bei Kray, danke Euch von Herzen und hoffe, dass der FCK wieder Erfolge wie in der Vergangenheit feiert.”