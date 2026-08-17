FC Kray startet mit unglücklicher Niederlage in Mintard

Der FC Kray ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten änderte sich am Spielbild nicht viel, bis zur 58. Minute. Nach einem Ballgewinn schalteten die Hausherren schnell um, der Ball fand Soheib Benhamza, der FCK-Keeper Ahmed Kulalic keine Chance ließ und zur 1:0-Führung für die Hausherren einschob. Trainer Dimitrios Papas reagierte nur wenige Minuten später und brachte Milot Ademi für Estevan Rascho - und das Essener Team machte nun Druck. Erneut war es Benludvig Elad, der kurz nach der Einwechslung von Ademi die Chance zum Ausgleich hatte, doch er scheiterte erneut am Mintarder Schlussmann. Kray warf nun alles nach vorne, Trainer Pappas beorderte Abwehrchef Ebeny Nguimba nach vorne, doch der Ball wollte, trotz einiger guten Möglichkeiten nicht ins Tor. Als dann in der Nachspielzeit auch noch Keeper Ahmed Kulalic mit nach vorne ging, fingen die Hausherren den Ball ab und Yunosuke Seo schob den Ball zum 2:0 ins leere Tor.

Bei bestem Fußballwetter fand das Krayer Team schnell in die Partie. Defensiv stand die Mannschaft stabil und nach Ballgewinnen schaltete sie schnell über die Mittelfeldspieler Estevan und Sekvan Rascho um und kam so zu ersten guten Offensivaktionen. Die Hausherren ihrerseits versuchten immer wieder, über Außen durchzubrechen, doch die Querpässe in den Strafraum fanden keine Abnehmer. Im weiteren Verlauf ergaben sich dann Chancen für den FCK, unter anderem scheiterte Stürmer Benludvig Elad aus kurzer Distanz an Mintards Keeper Kejan Güzel, und auch die Hausherren kamen zu guten Aktionen, doch Tore fielen nicht in der ersten Halbzeit.

Pappas: "Ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre"

Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel in Mintard: „Das Ergebnis fällt am Ende deutlich aus, spiegelt den Spielverlauf aus unserer Sicht aber nicht wirklich wider. Wir haben insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert und sowohl defensiv als auch offensiv immer wieder gute Momente und Aktionen gezeigt. Bereits in der ersten Halbzeit hatten wir zwei sehr gute Möglichkeiten, bei denen wir jeweils frei auf den Torwart zulaufen konnten. Auch der Gegner hatte zwei gefährliche Situationen, allerdings vor allem durch Querpässe, bei denen in der Mitte der Abnehmer zum Abschluss gefehlt hat. Insgesamt hatten wir damit sogar die klareren Torchancen. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Aktionen im Mittelfeld. Wir konnten immer wieder gute Konter setzen, haben diese aber leider nicht konsequent und sauber bis zum Ende ausgespielt. Dann fiel das 1:0 für den Gegner nach einem gut herausgespielten Angriff, den man so auch anerkennen muss. Wir haben dabei nicht weit genug durchgeschoben, unseren Gegenspieler aus den Augen verloren und sind anschließend etwas zu hektisch geworden. Uns hat in dieser Phase die nötige Ruhe gefehlt. Trotz des Rückstands hatten wir weiterhin unsere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. In der letzten Minute haben wir dann aufgemacht und mussten dadurch noch das 2:0 hinnehmen. Unterm Strich können wir mit unserer Leistung durchaus zufrieden sein, auch wenn wir uns dafür natürlich nichts kaufen können. Die Niederlage ist gerade deshalb sehr ärgerlich, weil heute deutlich mehr drin gewesen wäre. Es war unser erstes Saisonspiel. Jetzt heißt es: Kopf hoch, weiterarbeiten und aus den Fehlern lernen. Die Leistung macht Mut, aber wir müssen unsere Chancen nutzen und in den entscheidenden Situationen noch ruhiger und konsequenter werden.“

Bereits am kommenden Freitag steht für den FC Kray nun das nächste Saisonspiel an. Im Heimspiel geht es dann gegen den Aufsteiger Rot Weiss Essen II.