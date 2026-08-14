FC Kray startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison

Der FC Kray möchte mit einem Erfolg in die neue Saison starten. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der kommende Gegner blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Am Ende lag Mintard mit 58 Punkten auf dem vierten Platz der Liga und auch in der kommenden Spielzeit will man erneut oben mitspielen. Einen größeren Umbruch musste das Team von Trainer Marco Guglielmi im Sommer hinnehmen, Mehrere Spieler, unter ihnen die offensivstarken Lukas Mühlenfeld und Ben Kastor, die in der vergangenen Saison für 29 Tore verantwortlich zeichneten, verließen den Verein; mehrere Neuzugänge mussten integriert werden. Dies scheint gelungen, wenn man die absolvierten Testspiele betrachtet. Acht Testspiele machten die Mintarder in der Vorbereitung; lediglich eine Niederlage musste man hinnehmen; spielte zweimal Unentschieden und gewann fünf Partien. Torhungrig zeigte man sich dabei, erzielte man doch in den acht Partien 26 Tore. Trainer Guglielmi gab gegenüber FuPa zu Prototoll, dass man zufrieden sei, wenn man erneut im oberen Tabellendrittel mitspielen würde.

Kray ist auf dem richtigen Weg

Hinter dem Krayer Team liegt eine schweißtreibende Vorbereitung mit mehreren Testspielen, in denen es darum ging, die Neuzugänge zu integrieren, an der Form zu feilen um gut vorbereitet in die neue Saison zu starten. Der Großteil des eingespielten Kaders konnte gehalten werden und mit Neuzugängen konnte Qualität hinzugewonnen werden. Dies zeigte sich auch in den absolvierten Testspielen. Zwar gingen beim Glück Auf Cup beide Partien verloren, doch schon in diesen Spielen zeigte die junge Mannschaft gute Leistungen. Die Testspielsiege gegen Sodingen, Al-Arz Libanon und gerade gegen den Oberligaaufsteiger SV Scherpenberg zeigten dann, dass sich das Team auf dem richtigen Weg befindet und auf den Saisonstart vorbereitet ist. Die Defensive stand weitestgehend stabil und in der Offensive um Stürmer Benludvid Elad zeigte man sich torhungrig. So muss und will die Mannschaft auch in Mintard auftreten, um direkt im ersten Spiel die ersten Punkte einzufahren.