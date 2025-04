FC Kray spielt gegen VfB Speldorf um Punkte für den Klassenerhalt

Aktuell auf dem Relegationsplatz, nur vier Punkte hinter dem FCK, benötig der Gast aus Speldorf Punkte, um sich so von der Abstiegsregion zu entfernen. Dabei startete das Team recht gut in die Saison und holte zu Beginn zwei Siegen. Doch in den folgenden sechs Spielen blieb der VfB sieglos und fand sich im unteren Tabellenbereich wieder. Auch wenn die beiden folgenden Partien erneut gewonnen wurden, gelangen in den folgenden 16 Partien nur vier weitere Siege, sodass sich Speldorf im Tabellenkeller einnistete. Aufhorchen ließ der Verein im Winter, als Stürmer Calvin Küpper von Schonnebeck nach Speldorf wechselte und seitdem das Team verstärkt. Mit 63 Gegentreffern stellt Speldorf die zweitschlechteste Defensive der Liga, doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass erneut ein schwerer Gegner auf die Krayer Mannschaft wartet, die mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge in die KrayArena kommt.

FCK will an das Hinspiel anknüpfen

Doch auch der FC Kray zuletzt Selbstvertrauen tanken und wird seinerseits ebenfalls top motiviert in die Partie gehen. Dies insbesondere durch die beiden wichtigen Siege in Hamborn und Steele, doch auch in den beiden verlorenen Partien gehen Dingden und Frintrop, zeigte Kray gute Leistungen und musste sich jeweils nur knapp geschlagen geben. Gegen den VfB Speldorf muss eben erneut genau diese Leistung auf den Platz gebracht werden, um mit einem weiteren Sieg den Abstand zu den unteren Plätzen weiter zu vergrößern. Wie es geht, zeigte der FCK im Hinspiel, das mit 6:0 gewonnen werden konnte, doch soll dieser Kantersieg nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erneut schwer auf dem Platz wird.

“Das Spiel gegen Speldorf wird für uns erneut ein wichtiges Spiel werden", betont Trainer Marcel Poelman. "Speldorf ist sicher nicht mehr vergleichbar mit dem Hinspiel, denn sie sind gut in die Rückrunde gestartet und konnten einige Siege einfahren. Es wird ein enges Spiel werden, in dem es für uns wichtig sein wird, zu punkten. Ich denke, dass wir aus den guten letzten vier Spielen viel Mut haben mitnehmen können, die bei uns einen gewissen Aufwärtstrend bewirkt haben. Wir haben mittlerweile Stabilität im Spiel und dies wird auch am Sonntag ein Trumpf für uns sein, wenn wir dies erneut auf den Platz bringen. Wir erwarten einen Gegner, der alles dafür tun wird, die Partie für sich zu entscheiden und darauf müssen und werden wir vorbereitet sein.”