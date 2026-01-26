FC Kray geht nahezu makellos aus der Vorbereitung – Foto: Imago/Funke Foto Services

FC Kray spielt eine nahezu makellose Rückrunden-Vorbereitung Der FC Kray geht aus vier von vier angesetzten Testspielen als Sieger hervor. Einzig die Hallenstadtmeisterschaft Essen kann als kleiner Schönheitsfehler angesehen werden.

Auch die Generalprobe gegen den SV Sodingen kann der FC Kray für sich entscheiden. Damit startet der FC mit einer makellosen Testspielserie in die Landesliga-Rückrunde. Ähnliche Leistungen die Krayer auch brauchen, um vom Relegationsplatz weg in Richtung Klassenerhalt zu kommen.

Souveräne Generalprobe für den FC Kray Gegen den SV Sodingen aus der Landesliga Westfalen spielt sich der FC Kray in den ersten 45 Minuten in einen Rauch und geht mit einer 4:0-Führung in die Kabine. In Halbzeit zwei schaltet der Gastgeber einen Gang runter – die Partie endet mit einem 5:1-Sieg für die Essener. Gestern, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray SV Sodingen SV Sodingen 5 1 Abpfiff Damit schließen sie an die Leistung der drei vorangegangen Spiele an, in denen sie Siege gegen die SpVgg Steele (3:0), den Vogelheimer SV (3:1) und VfB Frohnhausen (2:1). einfahren konnten. Gegen letzteren haben sie sich noch drei Tage zuvor bei der Hallenstadtmeisterschaft in Essen geschlagen geben müssen. Einzig der Essener Budenzauber, den doch ein wenig überraschend Al-Arz Libanon am Ende for sich entscheiden konnte, ist ein kleiner Schönheitsfehler in der sonst so perfekten Winter-Vorbereitung.

„Wir freuen uns auf den Start der Rückrunde" FC-Trainer Dimitros Pappas kann sehr zufrieden mit der Leistung seiner Truppe sein: „Das Spiel gegen Sodingen und auch das Ergebnis machen mir keine Angst. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es ab nächster Woche erst um Punkte geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei den Jungs jetzt eine Wohlfühloase entsteht, nur weil wir eine gute Vorbereitung gespielt und die Generalprobe mit 5:1 gewonnen haben. Wir können das Ergebnis gut einordnen“, erklärt er in einer vereinseigenen Pressemitteilung. Mit entsprechend viel Rückenwind dürfte die Mannschaft aus dem Essener Osten ins erste Punktespiel 2026 gehen: „Wir freuen uns auf den Start der Rückrunde, wissen aber auch, dass noch einiges vor uns liegt. Ich hoffe, dass wir die Rückrunde genauso konzentriert und mit derselben Lust angehen wie die Vorbereitung.“ Los geht es am Sonntag (1. Februar, 15.30Uhr) beim VfB Speldorf, den der FCK im Hinspiel noch mit 2:0 nach Hause geschickt hat.