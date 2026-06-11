FC Kray setzt weiter auf Linksverteidiger Elias Kraaß

Der FC Kray hat die nächste Personalie für die kommende Saison geklärt: Elias Kraaß bleibt dem Landesliga-Klub erhalten. Für den Linksverteidiger gab es damit gleich doppelt Grund zur Freude, denn neben seiner sportlichen Zukunft beim FCK feierte er auch einen persönlichen Meilenstein: Kraaß ist 20 Jahre alt geworden.
Der Defensivspieler war bereits in den vergangenen beiden Jugendjahren für den FC Kray aktiv und hat anschließend den Sprung in den Seniorenbereich geschafft. In seiner ersten Saison bei den Herren kam Kraaß direkt auf 18 Einsätze und konnte dabei mehrfach zeigen, welches Potenzial in ihm steckt.
Vor allem über die linke Seite bringt er sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Mit seinem Vorwärtsdrang, seiner Dynamik und seinen Flanken sorgt Kraaß für Akzente und bietet dem FC Kray eine zusätzliche Option im Spiel nach vorne. Damit hat er sich nach seinem Übergang aus dem Nachwuchs schnell im Seniorenbereich eingefunden.
Seine Bedeutung für den Verein beschränkt sich aber nicht nur auf den Platz. Kraaß engagiert sich beim FC Kray auch als Jugendtrainer und gibt seine Erfahrungen an jüngere Spieler weiter. Für den Verein ist das ein starkes Zeichen der Verbundenheit, schließlich steht der 20-Jährige damit nicht nur sportlich, sondern auch im Vereinsleben für Kontinuität.
Mit der Zusage von Kraaß setzt der FC Kray weiter auf einen Spieler, der den Verein kennt, Entwicklungspotenzial mitbringt und bereits Verantwortung übernimmt. Für den Linksverteidiger geht es nun darum, nach den ersten 18 Einsätzen im Seniorenbereich den nächsten Schritt zu machen.
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