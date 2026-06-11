FC Kray setzt weiter auf Linksverteidiger Elias Kraaß

Das ist Elias Kraaß. – Foto: FCK

Der FC Kray hat die nächste Personalie für die kommende Saison geklärt: Elias Kraaß bleibt dem Landesliga-Klub erhalten. Für den Linksverteidiger gab es damit gleich doppelt Grund zur Freude, denn neben seiner sportlichen Zukunft beim FCK feierte er auch einen persönlichen Meilenstein: Kraaß ist 20 Jahre alt geworden.

Der Defensivspieler war bereits in den vergangenen beiden Jugendjahren für den FC Kray aktiv und hat anschließend den Sprung in den Seniorenbereich geschafft. In seiner ersten Saison bei den Herren kam Kraaß direkt auf 18 Einsätze und konnte dabei mehrfach zeigen, welches Potenzial in ihm steckt.

Vor allem über die linke Seite bringt er sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Mit seinem Vorwärtsdrang, seiner Dynamik und seinen Flanken sorgt Kraaß für Akzente und bietet dem FC Kray eine zusätzliche Option im Spiel nach vorne. Damit hat er sich nach seinem Übergang aus dem Nachwuchs schnell im Seniorenbereich eingefunden.