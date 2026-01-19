FC Kray schlägt Vogelheim und trifft auf Frohnhausen

Der Landesligist erwischte einen guten Start, präsentierte sich von Beginn an aufmerksam und ging folgerichtig durch Luca Kazelis mit 1:0 in Führung. In der Folge ließ Kray jedoch etwas nach, verlor häufiger unnötig den Ball und ermöglichte dem Gast mehrere Offensivaktionen, die defensiv allerdings konsequent verteidigt wurden. So blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung.

Nach dem Seitenwechsel wirkte das Krayer Spiel durch mehrere personelle Wechsel zunächst ungeordnet, was Vogelheim zum Ausgleich nutzte. Erst nach einigen Minuten fand der FC Kray wieder besser in die Partie zurück. Nach einer gelungenen Kombination erzielte Anis El Ghiat das 2:1, ehe Luca Kazelis mit seinem zweiten Treffer des Tages den 3:1-Endstand herstellte.

Pappas zufrieden, Frohnhausen wartet

Trainer Dimitrios Pappas zog anschließend ein insgesamt positives Fazit: „Nach dem Aus in der Halle, haben wir uns kurzfristig zum Testspiel gegen Vogelheim entschieden. Wir waren von Beginn an auf dem Platz, machen früh das 1:0, werden dann im Nachgang jedoch zu leichtsinnig und hatten nicht mehr die Präsenz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir dann einige Wechsel vorgenommen, was sich auf den Spielfluss auswirkte, sodass Vogelheim zum Ausgleich kam. Doch kurz darauf haben wir, nach einer schönen Kombination die erneute Führung erzielt und haben noch mit dem 3:1 nachgelegt. Insgesamt sind wir mit dem Spiel zufrieden“