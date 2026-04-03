FC Kray rückt dank 3:0-Sieg gegen Werden-Heidhausen ans rettende Ufer

Kray bezwingt Werden-Heidhausen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Von Beginn an selbstbewusst und hellwach präsentierte sich die Krayer Mannschaft gegen die Gastgeber und schon nach vier Minuten gelang die Führung. Nach einem Einwurf von Kapitän Danilo Curaba auf Benludvig Elad, passte dieser in den Lauf von Estevan Rascho, der Werdens Keeper Marcel Niehaus keine Abwehrmöglichkeit ließ und zum 0:1 einschob. Und auch in der Folgezeit hatte Kray das Spiel im Griff. Zwar hatte Werden-Heidhausen ein wenig mehr Ballbesitz, doch gefährlich wurde es für das vom Raphael Koczor gehütete Tor nicht; dafür stand zum einen die Defensive der Krayer zu gut, man arbeitete aggressiv gegen den Ball und versuchte immer wieder mit schnellen Vorstößen für Gefahr zu sorgen. Doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen, sodass es mit der 1:0 Führung in die Halbzeitpause ging.

Starke Leistung von Kray

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Werden-Heidhausen, besser ins Spiel zu finden, doch nach wie vor gelang es dem FC Kray die Offensivbemühungen der Gastgeber im Keim zu ersticken. Immer wieder lief man den Gegner hoch an und verhinderte so, dass sich bei den Hausherren ein Spielfluss einstellen konnte. Bei eigenem Ballbesitz spielte der FCK ruhig und geduldig. Der Lohn für die gute Leistung ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Nach einer weiteren gelungenen Presssingaktion und einem Ballgewinn durch Edmond Kadrijai, wurde Luca Kazelis im gegnerischen Strafraum freigespielt und traf mit rechts ins lange Eck zum 0:2. Werdens Trainer Daniel Konietzko versuchte nun alles und wechselte in der 61. Minute gleich drei Mal, doch am Spielgeschehen änderte sich nicht viel. FCK-Keeper Raphael Koczor musste nach einem Distanzschuss der Hausherren einmal ran und wehrte diesen souverän zur Ecke ab. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 80. Minute. Nach einem mustergültigen Konter, passte Abwehrchef Michael Tosh Lake in den Lauf von Luca Kazelis, der quer auf den zuvor eingewechselten Faris El Maaroufi passte, der dann keine Mühe hatte, ins leere Tor zu treffen und so den 3:0-Endstand herstellte.

Pappas ist rundum zufrieden

Trainer Dimitrios Pappas war nach dem Spiel entsprechend zufrieden: „Heute hatten wir uns vorgenommen, in der Tabelle ein Zeichen zu setzen und den Abstand zu Werden zu verkürzen. Für uns war das ein wichtiges Spiel. Die Jungs waren von Anfang an fokussiert und haben die Partie dominiert. Wir sind früh in Führung gegangen, haben hinten die Null gehalten, den Abstand verkürzt und sind in der Tabelle nach oben geklettert. Das war insgesamt ein gelungener Spieltag für uns: auswärts drei Tore erzielt und ohne Gegentor geblieben. Jetzt können wir mit mehr Selbstvertrauen nach vorne schauen.“