Der FC Kray will in Velbert eine gute Leistung zeigen. – Foto: Marian Ograjensek

FC Kray reist zur TVD Velbert Nach dem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den FSV Duisburg will Oberligist FC Kray am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei der TVD Velbert weitere Punkte einfahren.

Mit dem aktuellen Tabellensiebten der Oberliga Niederrhein wartet ein enorm starker Gegner auf das Krayer Team, der mit zahlreichen Spielern gespickt ist, die ihr Können bereits in höheren Ligen unter Beweis gestellt haben. Unter anderem läuft Stürmer Björn Kluft, der in seiner Karriere unter anderem für Rot Weiss Essen und Eintracht Braunschweig am Ball war und über 90 Spiele in der 3. Liga absolvierte, bereits seit 2019 für den TVD auf. Mit dem Ex-RWE Spieler Tim Brauer, der von den SF Lotte nach Velbert wechselte, gesellt sich ein weiterer hochkarätiger Spieler hinzu, der den ohnehin schon qualitativ gut besetzten Kader seit Saisonbeginn verstärkt. Sechs Siege, vier Niederlagen und zwei Unentschieden stehen aktuell zu Buche und der TVD wird gegen den FCK sicher einen weiteren Sieg hinzufügen wollen

Doch das Krayer Team kann in Velbert selbstbewusst und mit breiter Brust auftreten, zeigte man doch sowohl im Derby bei der Spvg Schonnebeck, als auch insbesondere gegen den FSV Duisburg gute Leistungen, an die es gegen den TVD anzuknüpfen gilt. Gerade gegen die starke Velberter Offensive wird es erneut darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen, die Zweikämpfe anzunehmen und dazu in der Offensive die sich bietenden Chancen zu nutzen. Weiterhin sollte das Umschaltspiel ebenso gut klappen, wie in den letzten Partien, um so den Gegner vom eigenen Tor fern zu halten und unter Druck zu setzen. Offensiv ruhen dabei die Hoffnungen wieder auf den erfolgreichsten Torschützen Boubakarry Fadika, der bisher auf acht Saisontreffer kommt. Doch auch die Offensivspieler, wie Joelle Cavit Tomczak, Eric Gweth und Romario Guscott sind heiß auf Tore, die es gegen den TVD brauchen wird. Das FCK-Trainerteam wird am Sonntag derselbe Kader zur Verfügung stehen, wie am vergangenen Mittwoch. Gianluca Cirillo und Maurice Bank fallen aus; für Ryota Nakaoka wird ein Einsatz noch zu früh kommen.