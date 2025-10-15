FC Kray präsentiert sich gegen Katernberg souverän

Mit einem überzeugenden und auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg im Kreispokal-Achtelfinale gegen Ligakonkurrent DJK Sportfreunde Katernberg hat der FC Kray am Dienstagabend das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Die Krayer, die erneut auf Michael Tosh Lake und Luca Kazelis verzichten mussten, erwischten vor heimischer Kulisse einen Start nach Maß. Bereits in der 7. Minute setzte sich Elias Kraaß energisch durch und schob frei vor dem Gästetor zum 1:0 ein.
Kurz darauf musste der Pfosten für Kray retten, als Katernberg seine erste gefährliche Szene hatte. Danach übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle. Die Defensive um Semih Käse stand kompakt, und über die Außenbahnen erspielte sich das Team zunehmend Raum. In der 21. Minute sorgte dann ein Standard für den nächsten Treffer: Nach einem präzisen Freistoß war David Leinweber per Kopf zur Stelle – 2:0. In der 35. Minute sah Katernbergs Elvis Fioklou-Toulan nach einer Notbremse die Rote Karte, wodurch die Partie früh in eine klare Richtung lief.
Nach der Pause drängten die Gäste auf den Anschluss, doch die Krayer Hintermannschaft blieb aufmerksam. Die Vorentscheidung fiel in der 58. Minute, als Juri Korte nach einer Ecke am höchsten stieg und per Kopf das 3:0 erzielte. Zwar traf der ehemalige Krayer Maurice Tavio Y Huete in der 68. Minute zum 3:1, doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren. Zehn Minuten vor Schluss sorgte erneut David Leinweber mit seinem zweiten Treffer des Abends für den 4:1-Endstand.
Trainer Dimitrios Pappas zeigte sich anschließend hochzufrieden und äußerte: „Erst einmal freuen wir uns natürlich, dass wir eine Runde weiter sind. Wenn man bedenkt, dass wir über eine Stunde in Unterzahl gespielt haben und trotzdem zwei Tore gemacht haben, zeigt das, was in der Mannschaft steckt. Die Jungs, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, haben sich super reingehauen und das Team stark unterstützt. Defensiv standen wir kompakt, nach vorne hatten wir in den richtigen Momenten gute Kombinationen. Unsere Standards waren heute ein großes Plus – top hereingebracht, stark verwertet. Alles in allem ein verdienter Sieg gegen einen Nachbarn, und wir sind happy, die nächste Runde erreicht zu haben.“