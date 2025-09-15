 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Kray-Trainer Dimitrios Pappas.
Kray-Trainer Dimitrios Pappas. – Foto: Michael Gohl

FC Kray: Pappas-Team scheitert an Goch, ist aber bereit für Budberg

Landesliga: Trotz leidenschaftlichem Einsatz verliert der FC Kray sein Heimspiel gegen Viktoria Goch mit 0:1. Trainer Dimitrios Pappas zieht ein ehrliches Fazit.

Der FC Kray hat im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Viktoria Goch die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Vor rund 200 Zuschauern setzte sich der Aufsteiger mit 1:0 durch. Für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas war es trotz großer kämpferischer Moral eine bittere Erfahrung.

Die Partie begann bei bestem Fußballwetter mit hohem Tempo. Schon in der 7. Minute hatte Luca Kazelis die große Chance zur Führung für den FCK. Nach einem feinen Pass in die Schnittstelle der Gästeabwehr zielte er jedoch zu ungenau. Effektiver agierten die Gäste: In der 12. Minute nutzte Florian Ortstadt einen schnellen Umschaltmoment, als eine Flanke ihn im Zentrum fand. Mit seinem Abschluss brachte er Goch mit 1:0 in Front.

Die Gastgeber ließen sich durch den Rückstand nicht entmutigen, versuchten, das Spiel an sich zu ziehen, doch die Präzision fehlte. Zu viele Fehlpässe verhinderten klare Kombinationen, während die Defensive der Gäste kompakt stand und Räume konsequent eng machte. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel mühte sich Kray redlich. Ferhat Mumcu verpasste in der 60. Minute mit einem gefährlichen Abschluss den möglichen Ausgleich, während Goch sich zunehmend auf Konter beschränkte. Die Abwehr des FCK stand sicher und ließ nur wenige Möglichkeiten zu, doch im Spiel nach vorne fehlte die Durchschlagskraft. In der Schlussphase erhöhte Pappas das Risiko, beorderte sogar Abwehrchef Michael Tosh Lake in die Spitze. Doch trotz großer Entschlossenheit und druckvoller Szenen wollte der Ausgleich nicht mehr fallen.

Großer Kampf macht Hoffnung für Budberg-Spiel

Nach dem Abpfiff analysierte Trainer Dimitrios Pappas die Niederlage selbstkritisch: „Heute gegen Goch war es nicht unser Spiel. Wir wollten so lange wie möglich die Null halten, das hat leider nicht geklappt. Danach haben sie clever verteidigt und uns das Leben schwer gemacht. Was man der Mannschaft aber lassen muss: Sie hat gekämpft bis zum Schluss, wollte unbedingt das 1:1. Das nehmen wir als Positives mit.“

Mit der Niederlage bleibt Kray zwar im Mittelfeld der Tabelle, doch das Polster auf die Abstiegszone schmilzt. Am kommenden Wochenende wartet mit dem ambitionierten SV Budberg ein schwerer Gegner, der aktuell den besten Angriff der Liga stellt. Pappas macht klar: „Da wollen wir wieder alles reinhauen und auf unsere Stärken setzen.“

