Kray-Trainer Dimitrios Pappas. – Foto: Michael Gohl

FC Kray: Pappas-Team scheitert an Goch, ist aber bereit für Budberg Landesliga: Trotz leidenschaftlichem Einsatz verliert der FC Kray sein Heimspiel gegen Viktoria Goch mit 0:1. Trainer Dimitrios Pappas zieht ein ehrliches Fazit. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 FC Kray Vikt. Goch Dimitrios Pappas

Der FC Kray hat im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Viktoria Goch die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Vor rund 200 Zuschauern setzte sich der Aufsteiger mit 1:0 durch. Für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas war es trotz großer kämpferischer Moral eine bittere Erfahrung.

Gestern, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray Viktoria Goch Vikt. Goch 0 1 Abpfiff Die Partie begann bei bestem Fußballwetter mit hohem Tempo. Schon in der 7. Minute hatte Luca Kazelis die große Chance zur Führung für den FCK. Nach einem feinen Pass in die Schnittstelle der Gästeabwehr zielte er jedoch zu ungenau. Effektiver agierten die Gäste: In der 12. Minute nutzte Florian Ortstadt einen schnellen Umschaltmoment, als eine Flanke ihn im Zentrum fand. Mit seinem Abschluss brachte er Goch mit 1:0 in Front. Die Gastgeber ließen sich durch den Rückstand nicht entmutigen, versuchten, das Spiel an sich zu ziehen, doch die Präzision fehlte. Zu viele Fehlpässe verhinderten klare Kombinationen, während die Defensive der Gäste kompakt stand und Räume konsequent eng machte. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel mühte sich Kray redlich. Ferhat Mumcu verpasste in der 60. Minute mit einem gefährlichen Abschluss den möglichen Ausgleich, während Goch sich zunehmend auf Konter beschränkte. Die Abwehr des FCK stand sicher und ließ nur wenige Möglichkeiten zu, doch im Spiel nach vorne fehlte die Durchschlagskraft. In der Schlussphase erhöhte Pappas das Risiko, beorderte sogar Abwehrchef Michael Tosh Lake in die Spitze. Doch trotz großer Entschlossenheit und druckvoller Szenen wollte der Ausgleich nicht mehr fallen. Großer Kampf macht Hoffnung für Budberg-Spiel