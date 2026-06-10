FC Kray: Max Nawrath bleibt zwischen den Pfosten

Max Nawrath bleibt zwischen den Pfosten des FC Kray. – Foto: P.L.

Der Landesligist FC Kray kann auch in der kommenden Saison auf Torhüter Max Nawrath bauen. Der 24-Jährige war im Winter von der SpVgg Steele an die KrayArena gewechselt und konnte sich in der Rückrunde direkt zeigen: In sieben Einsätzen stellte er seine Qualitäten unter Beweis.

Ausgebildet in der Jugend des ETB Schwarz-Weiß Essen und von Arminia Klosterhardt, bringt Max nicht nur eine solide fußballerische Ausbildung mit, sondern auch die nötige Ruhe und Präsenz auf dem Platz. Seit seinem Wechsel hat er sich schnell in die Mannschaft integriert und ist ein wichtiger Bestandteil des Teams geworden.

Positiver Typ mit Qualität

Auch aus sportlicher Sicht ist man beim FC Kray überzeugt vom Keeper: „Max ist ein absolut positiver Typ mit großer Qualität zwischen den Pfosten. Sein Spiel am Ball ist sehr stark und er passt absolut in die junge Truppe." Mit seiner Art und seinen Fähigkeiten soll Max auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle einnehmen und den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition weiter beleben.