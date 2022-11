FC Kray kassiert herbe Niederlage gegen Union Nettetal Oberliga Niederrhein: Der FC Kray hat sein Auswärtsspiel bei Union Nettetal klar mit 0:4 verloren.

Denn die Krayer Mannschaft zeigte sich in Nettetal von der ersten Minute an hochkonzentriert, agil und griffig. Die 5er-Abwehrkette stand stabil und verteidigte die Versuche der Hausherren, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen effektiv. Nach Ballgewinnen kam das Team oft zu guten Umschaltaktionen. Eine davon hätte fast zur Führung geführt. Nach einem klug und schnell vorgetragenen Angriff stand Joelle Cavit Tomczak am Elfmeterpunkt frei, konnte bei seinem Abschluss jedoch nicht genug Druck hinter den Ball bringen, Und nur wenige Zeigerumdrehungen später musste ein Nettetaler Abwehrspieler auf der Linie klären, nachdem Eric Gweth einen Nachschuss setzte. Dies hätte die Führung sein müssen. Bei zwei weiteren Kontern, fehlte dann die Übersicht, um den Ball auf den besser positionierten Mitspieler zu passen. Den Hausherren fiel nicht sonderlich viel ein; lediglich einmal kamen sie gefährlich vor das von Jan Fauseweh gehütete Tor. Somit ging es mit den 0:0 in die Halbzeitpause. SC-Trainer Andreas Schwab musste nach dem Spiel eingestehen, dass unser Team in der ersten Halbzeit besser war und er nicht mehr viel auf seine Mannschaft geben würde. „Ich bin der Meinung, dass wir in den ersten 45 Minuten einfach schlecht waren und es uns der FC Kray unheimlich schwer gemacht hat. Ein Rückstand wäre durchaus möglich gewesen.“

Nahtlos an die gute Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen wollte der FC Kray auch in der zweiten Halbzeit, musste jedoch kurz nach der Halbzeit den ersten Dämpfer hinnehmen. Nach einem langen Ball der Hausherren, von denen die Krayer Defensive in der ersten Halbzeit noch gut 20 identische Situationen ohne Probleme verteidigen konnte, kam der eingewechselte Morten Heffungs frei vor Keeper Fauseweh zum Abschluss, und stellte mit dem 1:0 für die Hausherren den Spielverlauf der ersten Halbzeit auf den Kopf. Mit einem Doppelschlag (52./56.), jeweils nach einer Standardsituation, erhöhte Nettetal durch Heffungs, der damit einen lupenreinen Hattrick schnürte, auf 3:0, was das Spiel vorzeitig entschied. Die Krayer Mannschaft versuchte in der vebleibenden Spielzeit weiter, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch spätestens mit dem 4:0 durch Wilkens in der 68. Minute war die Messe gelesen.

Ratlose Gesichter bei Spielern, Trainerteam und Krayer Anhängern nach dem Spiel, denn nach der guten ersten Halbzeit hatte es überhaupt nicht nach einer Niederlage ausgesehen. Ebenso äußerte sich Trainer Rudi Zedi auf der anschließenden Pressekonferenz: „Was in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, nach guten ersten 45 Minuten los war, kann ich im Moment nicht begreifen; ist unerklärlich. Nach gefühlten 20 langen Bällen, die wir in der ersten Halbzeit gut wegverteidigt haben, unterlaufen wir eben einen solchen langen Ball, sichern nich ab und kassieren den Rückstand. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir waren auf den Gegner gut eingestellt, waren griffig und haben die Abstände kurz gehalten. Soweit es hing, konnten wir Nettetal von unserem Tor fernhalten und es ergaben sich aus den Balleroberungen Gelegenheiten, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Einmal wird leider auf der Linie gerettet und zwei weitere Konter haben wir nicht clever genug zu Ende gespielt. Eine Führung wäre sicherlich nicht unverdient gewesen. Nach dem Rückstand passiert dann das, was in den letzten Wochen oft passiert ist; wir kassieren innerhalb weniger Minuten weitere Gegentreffer, was ich nicht erklären kann. Man darf sich so in der Luft, auch wenn der gegnerische Stürmer groß ist, nicht präsentieren, Da haben wir uns in der ersten Halbzeit wesentlich besser verhalten und uns mehr gewehrt. In den verbleibenden Minuten haben wir dann nochmal alles versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen; hatten auch 1-2 gute Gelegenheiten, die wir aber leider nicht genutzt haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg von Nettetal dann auch verdient.“