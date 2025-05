FC Kray kassiert die nächste Niederlage

Bei bestem Fußballwetter startete die Krayer Mannschaft spielbestimmend. Der Ball lief gut durch die Reihen, doch den ersten Treffer erzielten die Gäste. Nach einer undurchsichtigen Situation im 16er stand Emir Demiri frei und schoss in der 3. Minute zum 1:0 für den GSV Moers ein. Doch Kray zeigte sich durch den Rückstand nicht verunsichert, spielte auf den Ausgleich, der dann in der 13. Minute auch fiel. Edmond Kadrijai kam im gegnerischen Strafraum an den Ball und traf zum 1:1. Auch in der Folgezeit zeigte die Mannschaft viele gute Offensivaktionen, doch gelang kein weiterer Treffer. Dafür zeigte sich allerdings die Defensive nicht sattelfest und so kamen die Gäste aus Moers in der 35. Minute durch Joel Preuß zur erneuten Führung. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause.