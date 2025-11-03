FC Kray kann wieder nicht gewinnen

Das Spiel begann relativ ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich zuerst Vorteile erspielen. Doch in der 24. Minute gingen die Gäste in Führung, als die Zuordnung in der Abwehr des Krayer Teams nicht passte und Baha Arslanboga zum 1:0 einschob. Kray ließ sich ob den Rückstandes jedoch erst einmal nicht beeindrucken und versuchte weiter, nach vorne zu spielen. Und der Lohn war dann der Ausgleich in der 34. Minute. Nach einer gut geschlagen Ecke lenkte Scherpenbergs Karaca den Ball zum 1:1 ins eigene Tor. In der Folgezeit versuchte es der FC Kray nach Ballgewinnen immer wieder mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen, doch die Gästeabwehr stand stabil, sodass es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Beginn der zweiten Halbzeit musste Trainer Dimitrios Pappas wechseln, Luis Miguel Hoffart kam für den angeschlagenen David Leinweber; Der FC Kray machte in der Folge weiter Druck. Scherpenbergs Keeper Geitz konnte sich einige Male auszeichnen und ein Torerfolg blieb aus. Nach einem individuelle Fehler im Spielaufbau kam Scherpenberg dann in der 61. Minute zur erneuten Führung. Und der Gast legte nach: Innerhalb von sechs Minuten erhöhte Scherpenberg auf 4:1. Zwar waren dem Krayer Team im Anschluss Wille und Einsatz nicht abzusprechen, doch entweder scheitere die Offensive an der Gästedefensive oder am gut aufgelegten Keeper des SV. Nach einem Foulspiel in der 80. Minute gab es Elfmeter für den FCK, den Luca Kazelis verwandelte, doch dies war nur noch Ergebniskosmetik.

"Es ist alles schiefgelaufen"

Zum Spiel gab Trainer Pappas zu Protokoll: „Heute ist wirklich alles schieflaufen, was schieflaufen konnte. Wir geraten in Rückstand durch ein Zuordnungsproblem, eigentlich war vor dem Spiel klar abgesprochen, wer welchen Gegenspieler übernimmt. Das wurde nicht umgesetzt, und so kann der Gegner zweimal frei aufs Tor schießen. Trotzdem haben wir uns gut zurück gekämpft. Der Einsatz und Wille haben gestimmt, und das Unentschieden zur Halbzeit war völlig verdient ,keine Mannschaft hatte da klare Vorteile. In der zweiten Hälfte mussten wir verletzungsbedingt zweimal wechseln, dazu kam der Wechsel von Jesse, der gelb-rot gefährdet war. Diese Umstellungen haben das Spiel deutlich verändert. Das 2:1 fällt dann nach einem individuellen Fehler im Spielaufbau. Wir wissen, dass wir in der Lernphase sind und Lehrgeld zahlen, aber solche Fehler passieren momentan einfach zu häufig und sie tun weh, weil sie fast immer direkt zu Gegentoren führen. Nach dem 2:1 brechen wir kurz ein und kassieren innerhalb weniger Minuten zwei weitere Treffer das darf uns so nicht passieren. Beim Stand von 4:2 bekommen wir dann noch die Gelb-Rote Karte, was die Situation zusätzlich erschwert hat. Am Ende ist das Ergebnis sehr bitter.

Wir werden für jeden Fehler sofort bestraft ,ob durch Verletzungen, individuelle Patzer oder unnötige Platzverweise. Trotzdem geben wir nicht auf. Wir haben eine junge Mannschaft, die in der Lernphase steckt, und dafür machen die Jungs das gar nicht so schlecht. Wir werden weiter arbeiten, um solche Fehler künftig zu vermeiden.“