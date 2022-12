Zweimal ist der FC Kray in diesem Jahr noch gefordert. – Foto: Ralph Görtz

FC Kray: Im vorletzten Spiel des Jahres gegen den VfB Homberg Oberliga Niederrhein: Das hat Christian Knappmann am Sonntag vor.

Noch zwei Partien stehen für den Oberligisten FC Kray in diesem Jahr an, bevor es dann in die Winterpause geht. Am kommenden Sonntag geht es um 15 Uhr in der Kray Arena in die Partie gegen den VfB Homberg, ehe in der nächsten Woche noch das Derby gegen den ETB SW Essen ansteht.





Der VfB Homberg, Absteiger aus der Regionalliga, der vor der Saison seinen ehemaligen Trainer Stefan Jansen zurück auf den Trainerposten holte, vollzog im Sommer einen großen Kaderumbruch. 15 Spieler verließen den Verein, 17 neue Spiele, unter ihnen der Ex-Krayer Johannes Sabah, mussten integriert werden. Und der Saisonstart für den VfB verlief alles andere als gut, denn nachdem das Team sich zum Auftakt mit einem 0:0 von den SF Hamborn 07 trennte, kassierte man in den drei folgenden Spielen Niederlagen und fand sich schnell im unteren Bereich der Tabelle wieder. Mit zwei folgenden Siegen gegen Sonsbeck und Schonnebeck sah Homberg sich danach auf einem aufsteigenden Ast, doch in den nächsten acht Spielen gelang kein weiterer Dreier, sodass der VfB sich im Tabellenkeller wieder fand. Mit aktuell 18 Punkten (vier Siege, sechs Unentschieden, neun Niederlagen) steht Homberg aktuell auf Platz 17 der Liga und braucht, ebenso wie das Krayer Team, jeden Punkt, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht abreißen zu lassen. Klar also, dass mit dem VfB Homberg ein Gegner wartet, der den Krayer Jungs alles abverlangen wird. Nichts am Anlaufverhalten verändern

Für den FC Kray um Neutrainer Christian Knappmann kann es gegen den VfB am Sonntag, erneut nur darum gehen, einen Sieg einzufahren, will er wenigstens einen kleinen Funken Hoffnung im Abstiegskampf glühen lassen, denn bei aktuell 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer sieht es zur Zeit bereits sehr düster aus. Da machen die Leistungen der Mannschaft aus den letzten beiden Spielen Mut, wenn auch sowohl gegen Velbert als auch in Meerbusch am Ende jeweils eine Niederlage zu Buche stand. In beiden Spielen zeigte der FC sich defensiv über weite Strecken stabil und zeigte speziell in der Vorwoche in Meerbusch Mentalität, als er nach einem 0:2-Rückstand auf 2:2 stellte, sich am Ende nur leider nicht mit einem Punkt belohte. Die etwas andere taktische Ausrichtung von Christian Knappmann, vorne aggressiv anzulaufen, den Gegner schon früh unter Druck zu setzen und mit schnellen Aktionen nach Ballgewinnen Chancen zu kreieren, scheint zu greifen, und hier will die Mannschaft gegen Homberg anknüpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Gianluca Cirillo, Simeon Louma, Danilo Curaba und Marcel Rosbach steht der komplette Kader zum Spiel zur Verfügung.



"Wir treffen mit dem VfB Homberg auf einen Gegner, der mit Ball ein ähnliches Muster spielt, wie Meerbusch in der Vorwoche", sagt Trainer Christian Knappmann vor der Partie. "Dies bedeutet für uns, dass wir im Anlaufverhalten, was am vergangenen Sonntag schon sehr gut funktioniert hat, nichts ändern müssen. Gegen den Ball ist Homberg allerdings eine andere Aufgabe, und dies haben wir in den Trainingseinheiten unter der Woche thematisiert und endsprechend trainiert. Grundsätzlich verfügt unser Gast über einen guten Kader und mit Stefan Jansen über einen hervorragenden Trainer, was die bisherigen Ergebnisse nur nicht zeigen. Wir erwarten einen starken Konkurrenten, dem wir allerdings keine Punkte in unserer KrayArena gönnen."