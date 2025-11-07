FC Kray im Stadtderby gefordert

In diesem Spiel gibt es ein schnelles Wiedersehen, denn der FCK traf vor einigen Wochen bereits im Kreispokal auf Katernberg und siegte mit 4:1. Jedoch sollte dieser Sieg nicht täuschen, denn während das Krayer Team im Anschluss in der Liga weiter sieglos blieb, konnte der kommende Gegner ein Unentschieden und zwei weitere Siege einfahren, steht somit mit aktuell 24 Punkten auf dem vierten Platz der Landesliga und ist bisher bester Aufsteiger. Prunkstück der Katernberger ist sicherlich die Offensive um die treffsicheren Stürmer Timo Conde (6 Tore) und Jeremy Metzler (6 Tore), die bisher 33 Treffer verzeichnen konnte. Es wartet also ein starker und gefährlicher Gegner auf den FC Kray.

Gegen die offensivstarken Katernberger wird es für das Krayer Team zuerst einmal darauf ankommen, in der Defensive um Abwehrchef Michael Tosh Lake gut zu stehen und im Verbund zu verteidigen. Wichtig wird es ebenso sein, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, ohne Fehler im Spielaufbau, um dann gute Offensivaktionen zu fahren und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Hierbei kann Trainier Dimitrios Pappas wieder auf den zuletzt rot-gesperrten Dlovan Ibrahim zählen, der seine Sperre abgesessen hat. Das Team wird alles auf den Platz bringen, um endlich wieder einen Sieg einzufahren.

Tabelle spielt im Derby keine Rolle

Trainer Dimitrios Pappas vor dem anstehenden Derby: „Das nächste Auswärtsspiel führt uns zu unseren Nachbarn nach Katernberg. Man muss wirklich sagen, die Katernberger sind momentan in guter Form und stehen auch entsprechend gut in der Tabelle. Am Ende des Tages ist es aber immer noch ein Derby und da spielt die Tabelle meist keine große Rolle.“

Weiter führt der Krayer Trainer aus: „Im Pokalspiel gegen Kartenberg haben wir uns bereits gut präsentiert und ihnen Paroli geboten. Wir wollen das Ganze auf jeden Fall wieder entschlossen angehen, ein gutes Spiel abliefern und unsere Fans zufriedenzustellen. Wir wollen dahin kommen, dass wir wieder Erfolgserlebnisse sammeln, damit uns vielleicht der Anfang einer kleinen Serie gelingt. Die Katernberger werden es uns sicher schwer genug machen, aber am Ende des Tages muss das Spiel erst einmal gespielt werden. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Ich denke, es wird ein hitziges Spiel, aber ich bin mir sicher, dass alles fair bleibt. Damit ist alles gesagt, wir wollen das Ganze sportlich auf dem Platz zeigen."