FC Kray holt unbändige Kreativität in der Offensive zurück

Mit Faris El Maaroufi darf der FC Kray einen alten Bekannten wieder an der Buderusstraße begrüßen. Der technisch versierte Offensivspieler durchlief jahrelang die Krayer Jugend und kehrt nun nach einer starken Saison bei TGD Essen-West zurück zu seinem Heimatverein.

In seiner ersten Seniorensaison in der Bezirksliga ließ Faris mit zwölf Toren und 16 Vorlagen in 28 Spielen aufhorchen – eine absolute Ansage! Ob auf dem Flügel, hinter der Spitze oder im Eins-gegen-Eins: Faris bringt genau die kreative Power mit, die das Krayer bereichern wird.

Die sportliche Leitung um Arian Kadrijaj und Dennis Blasczyk freut sich über die Rückkehr: „Faris ist ein Spieler, der in unserem Verein groß geworden ist. Er hat in seiner ersten Saison im Seniorenbereich direkt gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann – und werden ihn dabei voll unterstützen.“