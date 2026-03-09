FC Kray holt Punkt im Auswärtsspiel in Goch

Der FC Kray hat im Gastspiel bei Viktoria Goch dank eines 3:3 in der Landesliga, Gruppe 2 einen weiteren Punkt mitgenommen, bevor am kommenden Wochenende die vielleicht aktuell anspruchsvollste Aufgabe der Liga ansteht.
Mit Max Nawrath im Tor begann der FC Kray das Spiel in Goch, und der Start verlief verheißungsvoll. Es waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als Elvis Fioklu Toulan nach einer Standardsituation am höchsten stieg und per Kopf zur Führung traf. Doch der Treffer gab keine Sicherheit. Die Hausherren kamen in der 8. Spielminute durch einen von Luca Plum verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Und es kam noch schlimmer. In der 21. Minute gab es erneut Strafstoß für Goch, den erneut Luca Plum zur 2:1 Führung verwandelte. Kray spielte, bei nicht optimalen Platzverhältnissen, in der ersten Halbzeit zu häufig zu kompliziert und kam einfach nicht ins Spiel, sodass es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeitpause ging.
Trainer Dimitrios Pappas sprach dann in der Halbzeit an, dass man ein anderes Gesicht zeigen müsse, und die Worte fruchteten. Kray spielte nun einfacher und es waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als Edmond Kadrijaj aus der Distanz Maß nahm und auf 2:2 stellte. Der FC Kray war nun am Drücker, doch den nächsten Treffer erzielte erneut Goch. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten, brachte Alexander Möller seine Farben wieder in Führung. Ab der 76. Minute mussten die Hausherren dann in Unterzahl agieren, da Doppeltorschütze Plum die Gelb-Rote Karte sah. Und die Krayer Mannschaft war nun spielbestimmend. Zuerst verhinderte der Pfosten den Ausgleich, doch die Krayer Jungs blieben weiter dran, und der Lohn kam dann in der 81. Minute. Nach einem klaren Handspiel der Gastgeber zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Milot Ademi verwandelte sicher zum 3:3-Endstand.
Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel: „Man muss am Ende sagen, dass das Unentschieden gerecht ist. Wir haben etwa 15 Minuten in Überzahl gespielt und in dieser Phase auch das 3:3 gemacht. Ehrlicherweise hätten wir den Ausgleich auch schon früher erzielen können, zum Beispiel durch den Pfostentreffer und viele weitere gute Aktionen von uns. Die erste Halbzeit von uns war nicht gut. In der Kabine haben wir dann klar angesprochen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen müssen und das haben die Jungs auch umgesetzt. Wir haben eine richtig starke zweite Halbzeit gespielt. Die Platzbedingungen haben es allerdings kaum zugelassen, dass wir unser gewohntes Fußballspiel aufziehen. Das haben wir in der ersten Halbzeit noch zu sehr versucht. In der zweiten Halbzeit sind wir dann einfacher geblieben, haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und uns so auch den verdienten Ausgleich erarbeitet. Natürlich hätten am Ende sogar drei Punkte drin sein können. Nach dem 3:3 hatten wir noch eine große Chance zum 4:3 mit einem Kopfball. Wenn der besser platziert ist, setzen wir vielleicht noch den Lucky Punch.“
Am kommenden Sonntag steht nun wieder ein Heimspiel an. In der KrayArena gastiert dann der aktuelle Tabellenzweite, der SV Budberg.