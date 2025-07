FC Kray holt Luis Miguel Hoffart

Der FC Kray begrüßt Luis Miguel Hoffart als neuen Spieler im Team. Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der von allen nur „Miguel“ genannt wird, wechselt vom Mülheimer FC an die Buderusstraße.

Miguel sammelte in der vergangenen Saison zwar hauptsächlich Einsätze in der U19, überzeugte aber bereits mit zehn starken Auftritten in der Oberliga-Seniorenmannschaft der Mülheimer.

Mit knapp 1,90 Meter bringt er nicht nur Körpergröße mit, sondern auch Flexibilität im zentralen Mittelfeld. Als klassischer Box-to-Box-Spieler zeigt er besonders im Umgang mit Drucksituationen hohe Einsatzbereitschaft und spielerisches Können.