FC Kray hadert mit 2:2 beim 1. FC Lintfort

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielbild nicht viel. Zwar war Lintfort nur agiler und aggressiver, doch Kray zeigte sich davon unbeeindruckt und spielte weiter ihr Spiel. Es waren gerade einmal sechs Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, als sich Faris El Maaroufi auf links gleich gegen drei Gegenspieler durchsetzen, scharf in den Strafraum flankte, wo Lintforts Louma den Ball per Kopf ins eigene Netz lenkte und das Krayer Team somit auf 2:0 erhöhen konnte. Lintfort antwortete mit wütenden Angriffen, doch Gefahr strahlten sie zuerst nicht aus. Nach einem langen Ball auf Stürmer Jesse Arthur hatten alle schon mit einem Elfmeter gerechnet, denn Lintforts Keeper Gutkowski ging im 16er nur zum Mann, doch der Unparteiische entschied, sehr zum Unverständnis der Krayer Anhänger, auf Freistoß für die Hausherren. In der 67. Minute verkürzte Lintfort dann durch Torjäger Alfred Appiah. FCK-Trainer Dimitrios Pappas musste einige Male wechseln. Lintfort machte nun Druck; dem FC Kray gelang es nach Ballgewinnen nicht, die sich bietenden Konter erfolgreich abzuschließen. Und so kassierte man drei Minuten vor Schluss noch den unverdienten Ausgleich, für den erneut Appiah verantwortlich zeichnete.

Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel: „Heute haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den letzten Wochen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir richtig guten Fußball gespielt, gradlinig nach vorne, mit vielen schönen Kombinationen und einem frühen Tor in den ersten acht Minuten. Wir haben uns Chance um Chance erarbeitet und hätten das Spiel schon früher entscheiden können. Nach der Pause sind wir gut reingekommen und machen auch das 2:0. Meiner Meinung nach haben wir danach nicht nachgelassen, aber wir haben es verpasst, das 3:0 zu machen. Da waren wir vor dem Tor etwas zu verspielt, uns hat ein bisschen die Geradlinigkeit gefehlt. Statt einfache Aktionen zu Ende zu spielen, wollten wir es manchmal zu schön machen. Dann fällt das 2:1, und trotzdem hatten wir noch gute Möglichkeiten, den Deckel draufzumachen. Das ist uns leider nicht gelungen. In den letzten zehn Minuten wurden wir stark unter Druck gesetzt, auch weil uns durch die Wechsel etwas der Zugriff gefehlt hat. Einige Wechsel waren verletzungsbedingt, und wir mussten improvisieren. Mit den Jungs, die reingekommen sind, war ich heute nicht zufrieden, da hat mir die nötige Präsenz und Konzentration gefehlt, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Am Ende ist es natürlich bitter, in der letzten Minute noch den Ausgleich zu kassieren. Aber genau solche Situationen gehören zum Lernprozess. Wir haben eine junge Mannschaft, die noch Erfahrung sammeln muss gerade, wie man in der Schlussphase clever verteidigt und ruhig bleibt. Das ist Lehrgeld, das wir momentan zahlen. Ich hoffe, dass wir aus dem Spiel die richtigen Schlüsse ziehen und nächste Woche an die Leistung anknüpfen können. Dann bin ich sicher, dass wir bald wieder in eine positive Bilanz kommen.“