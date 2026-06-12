FC Kray gründet neue U23 - weitere Spieler gesucht Als Unterbau der Landesliga-Mannschaft des FC Kray stößt zur kommenden Saison auch eine U23, die in der Kreisliga C an den Start gehen wird. von Frank Diedirichs/ FC Kray · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Beim FC Kray wird es zur kommenden Spielzeit eine U23 geben. – Foto: Markus Becker

Beim FC Kray entsteht unter der Leitung von B-Lizenz-Inhaber Dennis Blasczyk ein neues Projekt für die Jahrgänge 2003 bis 2007. Die Mannschaft startet in der Kreisliga C und soll sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weiterentwickeln. Blasczyk kennt diese Altersklassen aus vielen Jahren im Jugendfußball und hat zahlreiche Spieler auf ihrem sportlichen Weg begleitet.

Weitere Spieler sind gesucht Das Fundament steht bereits, denn sechs Spieler aus der eigenen Jugend haben sich dem Projekt angeschlossen und bringen Erfahrung aus leistungsorientierten Ligen, unter anderem der Niederrheinliga, mit. Geboten werden ein modernisierter Kunstrasenplatz, zwei Trainingseinheiten pro Woche sowie eine gute Vereinbarkeit mit Beruf, Ausbildung oder Studium. Gesucht werden keine fertigen Leistungsträger, sondern motivierte Spieler aus Essen und Umgebung, die sich entwickeln und Teil eines neuen, ambitionierten Teams werden möchten. Interessierte Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2007 können sich gerne melden.