FC Kray gründet neue U23 - weitere Spieler gesucht

Beim FC Kray entsteht unter der Leitung von B-Lizenz-Inhaber Dennis Blasczyk ein neues Projekt für die Jahrgänge 2003 bis 2007. Die Mannschaft startet in der Kreisliga C und soll sich in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weiterentwickeln. Blasczyk kennt diese Altersklassen aus vielen Jahren im Jugendfußball und hat zahlreiche Spieler auf ihrem sportlichen Weg begleitet.
Das Fundament steht bereits, denn sechs Spieler aus der eigenen Jugend haben sich dem Projekt angeschlossen und bringen Erfahrung aus leistungsorientierten Ligen, unter anderem der Niederrheinliga, mit. Geboten werden ein modernisierter Kunstrasenplatz, zwei Trainingseinheiten pro Woche sowie eine gute Vereinbarkeit mit Beruf, Ausbildung oder Studium.
Gesucht werden keine fertigen Leistungsträger, sondern motivierte Spieler aus Essen und Umgebung, die sich entwickeln und Teil eines neuen, ambitionierten Teams werden möchten. Interessierte Spieler der Jahrgänge 2003 bis 2007 können sich gerne melden.
Trainer Dennis Blasczyk: "Viele hören nicht mit Fußball auf, weil sie nicht gut genug sind, sondern weil das Leben dazwischenkommt. Deshalb sprechen wir auch Spieler mit Krayer Vergangenheit an, die wieder Lust auf den Verein haben. Mit unserer U23 beim FC Kray soll der Spaß am Fußball wieder im Mittelpunkt stehen. Gutes Training, eine starke Gemeinschaft und ehrlicher Amateurfußball. Unser Ziel ist klar: Gemeinsam entwickeln und in den nächsten zwei Jahren in die Kreisliga A aufsteigen. Dafür suchen wir Spieler mit Charakter, Teamgeist und Motivation."
Interessierte Spieler können sich bei Dennis unter der 0177 2412966 oder per Mail an info@fckray.de melden!