FC Kray gewinnt in Moers: Köse trifft, Koczor hält 1:0

Nach dem Wechsel blieb Kray konzentriert, hielt Moers lange vom Strafraum fern. Auch frische Kräfte auf GSV-Seite änderten daran zunächst nichts. Im Gegenteil: Kray hatte Chancen zum Deckel drauf, ließ sie aber liegen – und musste in den letzten zehn Minuten zittern. Dann war Koczor da: zwei, drei starke Paraden, null Gegentor, Auswärtssieg. Vierte Partie in Folge ohne Niederlage.

Trainer Dimitrios Pappas bilanzierte: “Man muss sagen, das Spiel war für uns wieder optimal. Großer Platz, warme Temperaturen. Wir haben den Gegner zuerst einmal kommen lassen; es war in den ersten Minuten ein Abstasten auf beiden Seiten, kein Team wollte richtig draufgehen. Aber danach hatten wir zwei, drei Chancen, bei denen wir hätten in Führung gehen können, haben die Aktionen jedoch nicht komplett zu Ende gespielt. Moers hat in der ersten Halbzeit nicht einmal gefährlich auf unser Tor geschossen, wir haben Nichts zugelassen und machen dann durch Semih Köse das 0:1. Dann standen wir in der zweiten Halbzeit weiter richtig gut und hätten bis zur 80. Minute den zweiten und dritten Treffer nachlegen müssen. Raphael hat uns dann in den letzten Minuten bei guten Möglichkeiten von Moers im Spiel gehalten. Somit können wir nun die drei Punkte mit nach Hause nehmen.“