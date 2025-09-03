FC Kray gewinnt 4:2 im Testspiel gegen den Vogelheimer SV

Trainer Dimitrios Pappas gab mehreren Spielern Einsatzzeiten, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen. Unter anderem standen Anis El Giat, Petros Galatidis, Abraham Drame, Luis Miguel Hoffart, Jesse Arthur und Mohammed El Zein in der Startelf. Und sie machten ihre Sache gut. Der Ball lief gefällig durch die Reihen und man schaffte es, den Gast aus Vogelheim unter Druck zu setzen. Dies jedoch ohne in der ersten Halbzeit Treffer zu erzielen.

Diese fielen dann jedoch in der zweiten Halbzeit. In der Halbzeit wurde gewechselt; es kamen David Leinweber, Semih Köse, William Atamudzi Paintsil und Milot Ademi ins Spiel und es war Milot Ademi, der sein Team in der 50. Minute in Führung brachte. Doch Vogelheim gelang zwanzig Minuten später der Ausgleich. William Atamudzi Paintsil war es dann, der in der 74. Minute auf 2:1 stellte. Dlovan Ibrahim und David Leinweber ließen dann in den weiteren 11 Minuten den dritten und vierten Treffer folgen, eher Vogelheim kurz vor Schluss noch der 2. Treffer gelang.

Trainer Dimitrios Pappas: „"Das Testspiel war gut gelungen, hat den Jungs, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen, die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen und ich bin zufrieden. Am Ende haben wir 4:2 gewonnen, waren aber Richtung Spielende nicht mehr so konzentriert und hätten es noch kontrollierter herunterspielen können."

Für unsere Mannschaft steht nun am Samstag, 6. September das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 17:30 Uhr geht es zum GSV Moers.