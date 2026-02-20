FC Kray geht mit breiter Brust ins Duell mit Mintard

Kray hat ein Duell gegen ein Top-Team vor der Brust. – Foto: Mario Sachsenweger

Recht gut steht Mintard nach 18 absolvierten Partien in der Liga da. Geriet der Saisonauftakt noch durchwachsen, als man aus den ersten fünf Spielen lediglich einen Sieg holen konnte, läuft es seitdem bei der Mannschaft um Trainer Marco Gugliemi. In den folgenden 13 Begegnungen verließ das Team neunmal den Platz als Sieger; dem stehen nur drei Niederlagen und ein Unentschieden gegenüber. Mit 48 erzielten Treffern stellt Mintard zudem eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga.

Pappas warnt vor Mintard

Damit wartet auf die Krayer Mannschaft ein schwerer Gegner. Um die gefährliche Offensive der Gastgeber vom eigenen Tor fernzuhalten, wird defensive Stabilität gefragt sein. Gleichzeitig muss es – wie bereits im Testspiel gegen Frintrop – gelingen, sich offensiv in die gefährlichen Zonen zu spielen und die sich bietenden Chancen in Treffer umzumünzen, will man am Sonntag etwas Zählbares mitnehmen. Bei diesem Vorhaben wird Trainer Dimitrios Pappas aller Voraussicht nach der komplette Kader zur Verfügung stehen.

Trainer Dimitrios Pappas vor dem Spiel in Mintard:

„Wer jetzt denkt, dass wir nach dem 4:0-Testspielsieg gegen den Oberligisten Adler Frintrop und den guten Leistungen in den letzten beiden Begegnungen einen Gang zurückschalten können, der ist bei uns fehl am Platz. Wir haben zuletzt vieles richtig gemacht, aber das ist für uns kein Grund, nachzulassen. Wir erwarten weiterhin volle Konzentration und Einsatz. Mit Mintard wartet eine gute und erfahrene Mannschaft auf uns, die auf jeder Position sehr gut besetzt ist. Das zeigt auch die Tabelle. Der Platz in Mintard ist kleiner, dadurch wird es viele Zweikämpfe geben. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Es wird entscheidend sein, die Eins-gegen-Eins-Situationen anzunehmen, sich auf engem Raum zu behaupten und spielerische Lösungen zu finden. Ich freue mich auch auf das Wiedersehen mit ihrem Trainer Marco Gugliemi, den ich schon lange kenne. Trotzdem liegt unser voller Fokus auf unserer Leistung. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen dort unsere Qualität auf den Platz bringen. Alles Weitere wird sich dann zeigen.“