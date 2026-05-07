FC Kray gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop gefordert

Dimitrios Pappas (re.) hat mit Kray den Klassenerhalt in der eigenen Hand. – Foto: Markus Becker

Der Aufsteiger aus Bottrop erlebt nach der furiosen Bezirksliga-Saison mit mehr als 150 erzielten Treffern ein schwieriges Jahr in der Landesliga. Nach einem 2:2 im Derby gegen den VfB Bottrop und einem 2:1-Erfolg in Wesel folgte früh der Bruch. Mit der Niederlage am dritten Spieltag gegen den ESC Rellinghausen begann eine lange Negativserie.

Seitdem holte Rhenania lediglich beim 2:2 gegen den VfB Hamborn am 27. Spieltag noch einmal einen Punkt, ansonsten setzte es ausschließlich Niederlagen. Der direkte Wiederabstieg stand daher frühzeitig fest. Ein Grund dafür war sicherlich auch der Verlust mehrerer Leistungsträger, die in der Vorsaison gemeinsam für mehr als 100 Tore verantwortlich waren. Dass die Aufgabe dennoch alles andere als einfach wird, zeigte bereits das Hinspiel, das der FC Kray nur knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Kray hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand

Für den FC Kray geht es in Bottrop darum, den nächsten wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Mit einem weiteren Erfolg könnte die Mannschaft im engen Tabellenkeller erneut wertvolle Punkte sammeln. Entscheidend dürfte dabei erneut eine kompakte Defensive sowie eine konsequente Chancenverwertung sein. Noch hat der FC Kray den Klassenerhalt in der eigenen Hand und genau mit diesem Selbstverständnis will die Mannschaft auch in Bottrop auftreten. Personell kann Dimitrios Pappas dabei aller Voraussicht nach auf den kompletten Kader zurückgreifen.